"Người Nhện" và bạn gái: Chuyện tình lãng mạn như phim

Hồi đầu năm nay, nữ diễn viên Zendaya (phim Dune: Hành tinh cát) đã khiến truyền thông và người hâm mộ xôn xao khi xuất hiện trên thảm đỏ giải thưởng Quả cầu vàng với chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ở ngón áp út.

Bạn gái diễn viên "Người Nhện" khoe nhẫn đính hôn hồi đầu năm nay (Ảnh: Getty).

Sau nhiều đồn đoán, các tờ báo lớn của Mỹ đồng loạt xác nhận: Nữ diễn viên đã đính hôn với bạn trai lâu năm Tom Holland (thủ vai Người Nhện trong bộ phim cùng tên). Anh đã cầu hôn cô vào khoảng thời gian kỳ nghỉ Giáng sinh năm ngoái.

Cha của Tom Holland, ông Dominic Holland, cũng tiết lộ một phần câu chuyện cầu hôn trên trang mạng của mình. Ông cho biết, diễn viên phim Người Nhện đã có một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ: "Tom đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Thằng bé đã mua nhẫn, nói chuyện với cha của Zendaya để xin phép, sau đó mới lên kế hoạch cho buổi cầu hôn lãng mạn".

Hành trình tình yêu kín đáo nhưng đầy ắp ngọt ngào

Zendaya và Tom Holland tại lễ ra mắt phim "Người Nhện: Không còn nhà" (Spider-Man: No Way Home) (Ảnh: Getty).

Zendaya và Tom Holland gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2016 khi cùng được chọn vào vai chính trong bộ phim Người Nhện: Trở về nhà (Spider-Man: Homecoming), sau đó cặp đôi tiếp tục đồng hành cùng nhau trong loạt phim điện ảnh này. Mối quan hệ của họ bắt đầu từ việc là đồng nghiệp, sau đó, khi hẹn hò, cả hai được bạn bè thân thiết hết mực ủng hộ.

Cặp đôi luôn giữ kín chuyện tình cảm trước truyền thông. Tom Holland từng chia sẻ trên tạp chí Men’s Health rằng, anh thường tránh chụp ảnh chung với Zendaya trên thảm đỏ: "Bởi vì đó là khoảnh khắc của cô ấy và nếu chúng tôi đi cùng nhau, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào chuyện tình cảm".

Mặc dù kín tiếng, hành trình tình yêu của Tom và Zendaya vẫn được người hâm mộ và paparazzi (giới săn tin) ghi lại bằng vô số khoảnh khắc đời thường. Những cử chỉ dù nhỏ nhất cũng cho thấy họ không chỉ là người yêu mà còn là tri kỷ.

Vào tháng 3/2023, trong một lần đi mua sắm ở London, cặp đôi đã bị paparazzi bắt gặp khi đang nắm tay nhau đầy ngọt ngào. Tom đẩy xe hàng còn Zendaya bước đi bên cạnh. Họ cũng không ngần ngại nở nụ cười khi một cô bé nhỏ nhắn tiến lại gần xin chụp ảnh với "Người Nhện", cho thấy sự thân thiện và giản dị của cả hai.

Cặp đôi thường bị bắt gặp bởi cánh săn tin và người hâm mộ (Ảnh: Getty).

Gần đây nhất, trong buổi quay phim Người Nhện: Ngày Mới (Spider-Man: Brand New Day) tại London, cặp đôi đã thể hiện tình cảm một cách công khai khi ôm ấp, cười đùa và nắm tay nhau.

Vào tháng 10/2024, trong một tập podcast, Tom Holland đã tiết lộ hành động ngọt ngào mà anh "rất tự hào" khi làm cho Zendaya: Đó là sửa chữa đồ đạc bị hỏng trong nhà cô.

"Nếu có gì hỏng hóc trong nhà của Zendaya, tôi rất tự hào khi được sửa nó", anh nói.

Sự ủng hộ thầm lặng và lòng trân trọng dành cho đối phương

Không chỉ ngọt ngào, cặp đôi còn là chỗ dựa vững chắc của nhau. Zendaya từng chia sẻ với Entertainment Tonight rằng, việc có Tom ở bên là điều vô cùng cần thiết, đặc biệt khi cô phải đối mặt với những vai diễn nặng ký như trong series phim Euphoria.

"Thật tuyệt vời khi có sự ủng hộ và tình yêu ở bên bạn, bởi vì bạn cần nó", cô nói. Tom cũng từng tiết lộ rằng, anh đã đến trường quay Euphoria hơn 30 lần trong mùa thứ hai chỉ để ở bên Zendaya, cho thấy sự quan tâm và đồng hành thầm lặng của anh.

Còn khi Tom Holland tham gia vở kịch Romeo and Juliet ở West End, Zendaya bày tỏ sự tự hào: "Tôi không thể tự hào về anh ấy hơn được nữa".

Cô cũng ca ngợi cách anh đã đối diện với sự nổi tiếng "chỉ sau một đêm" khi đóng vai Người Nhện một cách đầy bản lĩnh.

Mỗi khi xuất hiện cùng nhau, Zendaya và Tom Holland luôn ngọt ngào (Ảnh: Getty).

Về phần Tom, anh luôn dành những lời có cánh khi nói về tài năng và sự chăm chỉ của Zendaya. Anh thậm chí đã đăng một bức ảnh của Zendaya tại Met Gala 2024 lên Instagram với những biểu tượng cảm xúc trái tim, bày tỏ sự ngưỡng mộ công khai.

Họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện thể thao, các buổi hòa nhạc và có những chuyến du lịch giản dị. Điều này cho thấy, dù nổi tiếng, cả hai vẫn luôn trân trọng những khoảnh khắc đời thường, tìm kiếm sự bình yên và cân bằng trong cuộc sống.

Zendaya từng chia sẻ với tạp chí Elle rằng việc giữ kín mối quan hệ là cách để bảo vệ tình cảm.

"Tôi chấp nhận một phần cuộc sống của mình sẽ là công khai. Nhưng tôi có quyền kiểm soát những gì tôi chọn chia sẻ với công chúng. Đó là cách tôi bảo vệ sự bình yên và để cho những điều quan trọng là của riêng mình", Zendaya khẳng định.

Những chi tiết nhỏ này đã phác họa nên một bức tranh tình yêu đầy đủ và chân thực về Zendaya và Tom Holland. Họ không chỉ là những ngôi sao trên màn bạc mà còn là một cặp đôi trẻ đang yêu, trân trọng nhau và cùng nhau xây dựng một cuộc sống bình dị, hạnh phúc giữa thế giới hào nhoáng của Hollywood.