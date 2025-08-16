Hé lộ hệ thống giao thông ngầm, loạt đường hầm kết nối khắp Đà Nẵng

Ngày 16/8, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết đã có đồ án quy hoạch chuyên ngành giao thông đô thị thành phố năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong rất nhiều quy hoạch, đáng chú ý nhất là thành phố được định hướng phát triển giao thông ngầm với một số tuyến quan trọng được người dân quan tâm.

Một góc của thành phố Đà Nẵng nhìn từ trên cao (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong đó, hầm qua sân bay là tuyến giao thông kết nối phía đông và phía tây sân bay nhằm giảm tải cho các đường Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám. Tuyến đường bộ bắt đầu đi ngầm từ sau nút giao Trường Chinh - Đinh Thị Vân - qua sân bay - Duy Tân. Sau khi qua nút giao với đường Nguyễn Hữu Thọ, tuyến đường bộ bắt đầu đi nổi.

Tuyến hầm đường bộ có chiều dài khoảng 2,1km. Dự kiến bố trí hầm cho giao thông đường bộ và hầm cho giao thông công cộng (tuyến MRT1 - hệ thống tàu điện cao tốc).

Hầm qua sông Hàn kết nối đường Đống Đa và đường Vân Đồn, chiều dài khoảng 0,83km. Dự kiến bố trí hầm cho giao thông đường bộ và hầm cho giao thông công cộng (tuyến MRT2).

Hầm qua ga đường sắt mới nằm trên đường nối ga đường sắt và đường số 2 Khu công nghiệp Hòa Khánh.

Tuyến đi ngầm qua ga đường sắt mới, đường sắt cao tốc, đường sắt thường, đường bộ cao tốc. Chiều dài tuyến đi ngầm khoảng 0,8km. Quy mô hầm tương ứng với tuyến mặt đất và tuyến giao thông công cộng LRT3 (tuyến đường sắt nhẹ).

Theo đồ án quy hoạch, các tuyến vận tải công cộng cũng được định hướng phát triển giao thông ngầm.

Trong đó, tuyến MRT 1 bắt đầu đi ngầm từ trước nút giao đường Vành đai 2 - Đinh Liệt, đi ngầm qua sân bay, tiếp tục đi ngầm theo hướng đường bao phía đông sân bay - Công viên 29 Tháng 3 - đến ga trung chuyển trung tâm tại ga đường sắt hiện trạng. Chiều dài tuyến MRT ngầm khoảng 6,1km.

Tuyến MRT 2 bắt đầu đi ngầm từ trước nút giao Ngô Quyền - Trần Thánh Tông, ngầm qua sông Hàn, đường Đống Đa đến ga trung chuyển trung tâm tại ga đường sắt hiện trạng. Chiều dài tuyến MRT ngầm khoảng 4,3km.

Tuyến LRT 6 đi ngầm đoạn trước tượng đài 2 Tháng 9, chiều dài ngầm khoảng 1,3km.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, việc quy hoạch nhiều tuyến giao thông ngầm khu vực trung tâm nhằm tiết kiệm quỹ đất, tạo thành một không gian ngầm hoàn chỉnh, đa năng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất.