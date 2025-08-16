Alcaraz nhọc nhằn hạ Rublev, giành vé vào bán kết Cincinnati Open

Alcaraz đã trải qua một hành trình đầy thăng trầm tại giải đấu ở Ohio (Mỹ), và trận đấu với Rublev cũng không phải là ngoại lệ. Mặc dù mắc tới 15 lỗi đánh hỏng và ba lỗi giao bóng kép trong set quyết định, Alcaraz vẫn kiên cường giành chiến thắng với tỷ số 6-3, 4-6, 7-5. Đây là lần thứ 12 anh lọt vào bán kết một giải ATP Masters 1000.

Đây cũng là lần thứ 10 trong năm nay Alcaraz để thua set thứ hai sau khi thắng set đầu trong một trận đấu ba set. Tuy nhiên, tay vợt người Tây Ban Nha đã thắng 9 trong số những lần đối đầu đó, và sau chiến thắng trước Rublev, anh đã bày tỏ tình yêu của mình dành cho những trận đấu đầy thử thách này.

Alcaraz trải qua trận đấu vất vả trước Rublev (Ảnh: Getty).

“Điều quan trọng là chấp nhận khoảnh khắc hiện tại, chấp nhận rằng tôi sẽ chơi set thứ ba, chấp nhận rằng đó sẽ là một trận đấu thực sự khó khăn, và tôi yêu điều đó. Điều kiện thi đấu rất khắc nghiệt, nhưng tôi thích được chơi trước nguồn năng lượng này. Tôi thực sự hạnh phúc khi được trải nghiệm những điều như vậy, vì vậy tôi luôn nhắc nhở bản thân về điều đó trong những khoảnh khắc tuyệt vời này”, Alcaraz phát biểu sau trận đấu.

Alcaraz vẫn đang trên đường đối đầu với hạt giống số một và đương kim vô địch Jannik Sinner trong trận chung kết, đánh dấu giải đấu thứ tư liên tiếp cả hai đều góp mặt. Tuy nhiên, hai đối thủ đã có những bước đi khá khác biệt để vào đến bán kết. Sinner sẽ đối đầu với Terence Atmane tại bán kết, tay vợt người Ý vẫn chưa để thua một set nào từ đầu giải, trong khi Alcaraz đã để mất giao bóng trong cả bốn trận đấu và hai lần giành quyền đi tiếp sau những trận đấu kéo dài ba set.

“Tôi luôn giữ tinh thần lạc quan, mặc dù đôi lúc mất tập trung trong set thứ hai. Đối đầu với một người như Andrey, khi bạn mất tập trung vào hai hoặc ba điểm, điều đó có thể khiến bạn thua set hoặc gần như thua cả trận đấu. Tôi cần giữ vững tinh thần và đó là điều tôi tự hào nhất”, Alcaraz nói thêm.

Sau khi bẻ giao bóng của Rublev để dẫn 5-3 ở set cuối, Alcaraz tiếp tục có một game giao bóng khó khăn khác, mở màn bằng một lỗi giao bóng kép. Tay vợt 22 tuổi người Tây Ban Nha buộc phải dùng đến sự tỉnh táo của mình trong set quyết định sau khi Rublev gỡ hòa 5-5, nhưng anh đã làm được điều đó một cách xuất sắc để kéo dài chuỗi trận thắng ATP Masters 1000 lên 15 trận, sau các danh hiệu ở Monte Carlo và Rome.

Alcaraz thất vọng trước một pha bóng để mất điểm (Ảnh: Getty).

Với chiến thắng kéo dài 2 giờ 17 phút, Alcaraz đã san bằng thành tích với Carlos Moya, trở thành tay vợt Tây Ban Nha có số lần vào bán kết ATP Masters 1000 nhiều thứ ba. Tay vợt 22 tuổi người Tây Ban Nha hiện đang dẫn trước Rublev 4-1 trong loạt trận đối đầu, sau khi giành chiến thắng ở vòng bốn Wimbledon tháng trước.

Alcaraz đang dẫn đầu Tour với 52 trận thắng và 5 danh hiệu trong năm 2025, anh đang chờ đợi trận bán kết với nhà vô địch Canadian Open Ben Shelton hoặc tay vợt số 3 thế giới Alexander Zverev. Alcaraz đã lọt vào trận chung kết Cincinnati năm 2023 nhưng đã để thua Novak Djokovic sau ba set đầy kịch tính.

Alcaraz hiện đang dẫn trước người xếp thứ hai Sinner 1.540 điểm trong cuộc đua ATP Live Race To Turin, hai người vẫn đang cạnh tranh quyết liệt cho danh hiệu tay vợt số một của năm. Cả hai tay vợt đều đã đủ điều kiện tham dự Nitto ATP Finals, giải đấu Sinner là đương kim vô địch.