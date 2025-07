Tổng Bí thư Tô Lâm thông tin số lượng dự kiến Ủy viên BCH T.Ư Đảng khóa XIV

Sáng 31/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm có buổi gặp mặt đại biểu cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, Mẹ Việt Nam anh hùng, tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tri ân lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới lời thăm hỏi, chúc sức khoẻ tới các cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, Mẹ Việt Nam anh hùng, tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong quân đội,....

Tổng Bí thư khẳng định, các cán bộ lão thành cách mạng,... là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là đại diện cho thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng, là những chiến sĩ sung kích làm nên thời đại Hồ Chí Minh được bạn bè năm châu khâm phục, trân trọng, suy tôn là lương chi, lẽ sống của thời đại.

Thời gian càng lùi xa chúng ta càng có điều kiện để chiêm nghiệm, thấu hiểu hơn về sự vĩ đại của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ngày 2/9/1945; càng thêm tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự anh dũng kiên cường, bất khuất, sự hy sinh to lớn của toàn dân tộc,...

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá, trong thời bình dù đã nghỉ công tác nhưng các lão thành cách mạng,... vẫn phát huy bản chất bộ đội cụ hồ, vẫn mang tinh thần quyết chiến, quyết thắng trong đấu tranh với cái xấu, cái sai đối với các phần tử tha hoá, biến chất; vẫn là chỗ dựa vững chắc cho thế hệ con cháu của mình.

Tổng Bí thư tin tưởng với tâm huyết, trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ các lão thành cách mạng,... sẽ tiếp tục có những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, nhân dân và của dân tộc, cùng nhau vun đắp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc và những giá trị tốt đẹp của văn hoá, con người Việt Nam,

"Chúng ta có được cơ đồ, vị thế, uy tín quốc tế như ngày hôm nay, để có được các thành tựu vĩ đại, đáng tự hào đó chúng ta ghi nhớ và tri ân những đóng góp to lớn của các bậc tiền nhân, trí sĩ yêu nước, những nhà cách mạng, các chiến sĩ cộng sản, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, triệu triệu quần chúng nhân dân, các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân.

Ghi nhớ, tri ân, trân trọng lịch sử là nền tảng để chúng ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển để đất nước ta trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao vào năm 2030", Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Kết quả tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị

Thông tin về kết quả tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị thời gian qua, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, đã giảm 4 cơ quan Đảng, 25 ban cán sự Đảng, 16 Đảng đoàn trực thuộc Trung ương, 5 cơ quan của Quốc hội, 5 Bộ, 3 cơ quan thuộc Chính phủ, 30 đầu mối cấp Tổng cục và tương đương, 1.025 đầu mối cấp cục vụ và tương đương, hơn 4.410 đầu mối cấp chi cục - phòng và tương đương, giảm 205 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ ngành.

Quang cảnh buổi gặp mặt (Ảnh: Mạnh Quân).

Về kết quả tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các bộ ngành giảm khoảng 22.300 người, cấp tinh giảm khoảng 18.440 biên chế cán bộ công chức so với biên chế được cấp với thẩm quyền giao so với năm 2022; cấp xã, phường, đặc khu đã giảm khoảng 110.780 biên chế cán bộ công chức so với tổng biên chế cấp huyện và cấp xã được giao năm 2022.

Tổng Bí thư cho biết, đang tổng kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18 và thấy rằng không phải chỉ là tinh gọn tổ chức bộ máy, không chỉ là tinh giảm biên chế mà điều cao hơn là tư duy đổi mới từ cách kiến tạo.

Trước đây, bộ máy sinh ra chủ yếu để quản lý và không quản lý được thì cấm nhưng hiện nay tư duy là kiến tạo, phục vụ nhân dân, phục vụ cho sự phát triển của đất nước, việc sắp xếp bộ máy hành chính không chỉ là vấn đề tinh gọn mà đem lại tư duy mới, định hình mới về sự phát triển của từng địa bàn, từng khu vực, từng tỉnh và cả nước, theo Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư đánh giá, để có được kết quả ban đầu nêu trên là sự đoàn kết thống nhất cao, sự quyết tâm của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của từng tổ chức cơ sở Đảng, của mỗi đảng viên và đặc biệt là sự ủng hộ, hưởng ứng của đại bộ phận quần chúng nhân dân, trong đó có cả cán bộ lão thành, cựu chiến binh.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng được tiếp tục đẩy mạnh ở cấp trung ương, cấp tỉnh, hoàn toàn không có biểu hiện nới lỏng.

Trong 6 tháng đầu năm các cơ quan chức năng đã khởi tố mới hơn 1.100 vụ với hơn 4.300 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế.

Theo Tổng Bí thư, việc tăng cường phòng, chống tham nhũng lãng phí ở địa phương, cơ sở góp phần xây dựng bộ máy 2 cấp thực sự liêm chính gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Tích cực chuẩn bị để Đại hội XIV trở thành Đại hội lịch sử

Thông tin về công tác của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Đại hội sẽ được tiến hành vào quý I năm 2026.

Đến nay Trung ương đang tích cực chuẩn bị để Đại hội XIV trở thành Đại hội lịch sử, tạo dấu ấn để đưa nước ta bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, phát triển bền vững, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Các Văn kiện trình Đại hội sẽ được gửi lấy ý kiến các Đảng bộ, chi bộ, toàn thể đảng viên và quần chúng nhân dân trong tháng 8.

Tổng Bí thư cho biết, theo chủ trương của Đảng: Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIV phải đặc biệt coi trọng chất lượng và cần có số lượng, cơ cấu phù hợp để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện và tăng cường Ủy viên Trung ương Đảng ở những vị trí, địa bàn, lĩnh vực quan trọng được ưu tiên.

Cụ thể, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 đại biểu, trong đó 180 Ủy viên Trung ương Đảng chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Bộ Chính trị khóa XIV 17- 19 đại biểu; Ban Bí thư 11-13 đại biểu.

Một số Ủy viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và một số Ủy viên Ban Bí thư do Ban Chấp hành Trung ương bầu.

Tỉ lệ Ủy viên Trung ương Đảng (gồm cả chính thức và dự khuyết) dự kiến cán bộ trẻ dưới 47 tuổi khoảng trên 10%; cán bộ nữ khoảng 10-12%; cán bộ người dân tộc thiểu số khoảng 10-12%.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, những đại biểu được lựa chọn phải thật sự tiêu biểu, trong sạch, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh lợi ích cá nhân vì cái chung, đặt lợi ích tập thể, lợi ích nhân dân, lợi ích quốc gia lên trên hết, là người có uy tín trong Đảng và được nhân dân tín nhiệm.

Tổng Bí thư cũng cho biết thêm, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương cũng đang tính toán một số lĩnh vực trọng tâm, nhiệm vụ chiến lược của đất nước cần tăng cường Ủy viên Trung ương.

"Kế hoạch từ nay tới Đại hội XIV còn 3 Hội nghị Trung ương, tiếp tục chuẩn bị thật chu đáo về văn kiện, nhân sự và giải quyết những vấn đề cấp bách của đất nước, mọi công việc đang được triển khai rất khẩn trương và thời gian cũng không còn nhiều", Tổng Bí thư Tô Lâm nói.