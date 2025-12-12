Lực lượng CSGT trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2015-2025

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát giao thông (21/2/1946-21/2/2026), Cục Cảnh sát giao thông đã chủ trì tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông”.

Những chặng đường vẻ vang của lực lượng CSGT I. Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp II. Trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ với miền Bắc III. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo + Giai đoạn 1975-1985, lực lượng CSGT tham gia giữ gìn TTATGT, TTXH tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam - Xã hội chủ nghĩa + Giai đoạn 1986-1995, thành tựu nổi bật của lực lượng CSGT trong 10 năm thực hiện đường lối đổi mới của đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo + Giai đoạn 1996-2014: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị định, Chỉ thị của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đô thị; trật tự an toàn giao thông đường sắt và đường thủy nội địa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước + Giai đoạn 2015 đến nay

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, giai đoạn 2015 đến nay, dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an thời gian qua, các mặt công tác của lực lượng CSGT tập trung vào lĩnh vực trọng tâm, như sau:

Lực lượng CSGT tuần tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn ban đêm (Ảnh: Trần Thanh).

- Công tác tham mưu xây dựng thể chế, chủ động tham mưu đề xuất Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kết luận số 45KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW; Chỉ thị số 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Quốc hội ban hành Luật Trật tự, giao thông đường bộ năm 2024, tạo ra hành lang pháp lý quan trọng cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới); Chính phủ ban hành 12 Nghị định, Nghị quyết và nhiều Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và của lãnh đạo Bộ Công an.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi trạng thái làm việc từ truyền thống sang môi trường làm việc điện tử.

Với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm là chủ thể, động lực, mục tiêu, là nguồn lực để phát triển”, lực lượng CSGT triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu quả, siết chặt quản lý đăng ký xe, hiện đại hoá hoạt động đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, thực hiện đồng bộ quản lý, cấp biển số phương tiện trên hệ thống mạng internet, thực hiện thống nhất đến cấp xã.

Hệ thống camera AI được ứng dụng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (Ảnh: Trần Thanh).

Triển khai thực hiện thu nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đăng ký ô tô, xe máy sử dụng lệ phí trước bạ bằng chứng từ điện tử và kê khai, nộp lệ phí trước bạ, nộp tờ khai đăng ký ô tô trực tuyến, tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia trên toàn quốc.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài ngành để tiếp nhận dữ liệu phục vụ triển khai có hiệu quả các dịch vụ công trong lĩnh vực đăng ký xe; triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn phần trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bộ Công an đối với cả 3 lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 73/2022/QH2015 của Quốc hội khoá XV, Nghị định số 39/2023/NĐ-CP hướng dẫn về thí điểm đấu giá biển số ô tô và hiện nay được thay thế bằng Nghị định số 156/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đấu giá biển số xe.

Triển khai ứng dụng bản đồ số giám sát phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng CSGT để kiểm soát lực lượng tuần tra trên toàn quốc. Thực hiện các đề án, dự án “Đầu tư lắp đặt camera để giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh, trật tự và xử lý vi phạm giao thông” trên các tuyến cao tốc...

- Công tác tuyên truyền đã có nhiều đổi mới, tập trung đổi mới sử dụng công nghệ số, đẩy mạnh tuyên truyền thông qua mạng xã hội (Zalo, Viber, Facebook, Youtube…).

Kết hợp với nhà mạng viễn thông, tuyên truyền qua tin nhắn, trên các bảng điện tử cửa ngõ các thành phố lớn, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và cảnh báo nguy cơ mất an toàn giao thông với nội dung ngắn gọn, tạo sự lan tỏa.

Vận động, hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp vận tải.

Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo Hội phật giáo Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Công ty Honda Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh triển khai các chương trình, kế hoạch phối hợp về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông hằng năm hướng đến các đối tượng học sinh, sinh viên như chương trình cuộc thi “ATGT cho nụ cười trẻ thơ”, “ATGT cho nụ cười ngày mai” “Thanh niên với văn hóa giao thông”...

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên tại 19.067 cơ sở giáo dục với hơn 9,4 triệu học sinh, sinh viên tham gia.

Tình hình vi phạm pháp luật, vi phạm trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông tại các địa phương có xu hướng giảm dần trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương) trong nhiều năm liên tiếp; tình trạng ùn tắc giao thông cũng được kiểm soát và kéo giảm đáng kể, đặc biệt trong năm 2024.

- Thực hiện công khai, minh bạch và đổi mới phương thức hoạt động trong công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Hoạt động tuần tra, kiểm soát đổi mới về phương thức hoạt động, sử dụng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ tiên tiến như các loại máy đo tốc độ ghi hình, máy đo nồng độ cồn, hệ thống camera AI.

Tổ chức triển khai các đợt cao điểm, chuyên đề thường xuyên, quyết liệt trên tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” tập trung vào các nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, xe chở quá trọng tải, đua xe trái phép.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản, xử lý hơn 40 triệu trường hợp vi phạm, phạt gần 43 nghìn tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hơn 3,5 triệu trường hợp, tạm giữ gần 6 triệu phương tiện các loại.

- Công tác phòng, chống tội phạm, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân góp phần bảo đảm, an ninh, trật tự luôn được chú trọng.

Từ năm 2015 đến nay, lực lượng CSGT đã xác lập, triệt phá 75 chuyên án; kiểm tra, bắt giữ 43.014 vụ, 37.368 đối tượng có dấu hiệu hoạt động tội phạm trên các tuyến giao thông; thu giữ 4.843 bánh heroin...

- Công tác dẫn đoàn, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho hàng nghìn chuyến công tác của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách Quốc tế thăm, làm việc tại Việt Nam và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, góp phần nâng cao vai trò, vị thế và hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

- Lực lượng CSGT tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và phương châm hành động “Đâu dân cần CSGT có, đâu dân khó có CSGT” với hàng ngàn gương người tốt, việc tốt được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Với sự nỗ lực của lực lượng CSGT cùng các ngành, các cấp, tình hình trật tự an toàn giao thông có những chuyển biến tích cực, ùn tắc giao thông tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và trên các quốc lộ trọng điểm được cải thiện; vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông được đấu tranh, ngăn chặn.

Số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu, đặc biệt là số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải nặng được kiềm chế.