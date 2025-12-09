Cách chức 18 người đứng đầu và cấp phó vì để xảy ra tham nhũng

Con số này được đề cập trong báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng năm 2025 của Chính phủ, do Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình Quốc hội sáng 9/12.

40 người đứng đầu và cấp phó bị kỷ luật vì để xảy ra tham nhũng

Chính phủ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2025 được đẩy mạnh, có bước tiến mới, quyết liệt và hiệu quả hơn cả ở Trung ương và địa phương.

Việc xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với bảo vệ cán bộ, đảng viên sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong (Ảnh: Minh Châu).

Báo cáo của Chính phủ cho thấy nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp xảy ra trong các lĩnh vực gây ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế và tính mạng, sức khỏe của nhân dân, quyền lợi của người lao động... đã bị xử lý.

Đáng chú ý, năm 2025 có 40 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Trong đó, có 14 người bị khiển trách, 8 người bị cảnh cáo, 18 người bị cách chức.

Cũng theo báo cáo của Chính phủ, cơ quan điều tra của công an đã thụ lý 1.363 vụ án với 3.187 bị can phạm tội về tham nhũng. Tài sản thiệt hại trên 3.801 tỷ đồng và 2.391m2 đất; đã thu hồi trên 2.054 tỷ đồng, 50.000 USD và 2.391m2 đất…

Các cơ quan điều tra đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố 813 vụ án với 2.044 bị can; tạm đình chỉ điều tra 72 vụ án với 50 bị can và đang điều tra 437 vụ án với 1.008 bị can.

Dù đạt nhiều kết quả, Chính phủ thừa nhận công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn những tồn tại, hạn chế.

Điển hình, giá trị tài sản phải thu hồi còn tồn đọng lớn; một số vụ án, vụ việc phải tạm đình chỉ do có bị can bỏ trốn hoặc chưa có kết quả tương trợ tư pháp nước ngoài.

Trong khi đó, tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên một số lĩnh vực còn diễn biến phức tạp. Nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp chưa được giải quyết triệt để.

Chính phủ dự báo thời gian tới, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên một số lĩnh vực còn diễn biến phức tạp; xảy ra trong khu vực Nhà nước và ngoài Nhà nước. Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhất là cấp xã mới.

Các đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 10 (Ảnh: Hồng Phong).

Cùng với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, Chính phủ sẽ chấn chỉnh, xử lý tình trạng làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, sợ sai không dám làm trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Đặc biệt, Chính phủ cũng cho biết sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các sai phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công sau sắp xếp.

Tập trung thanh tra việc buôn bán thực phẩm và thuốc chữa bệnh giả

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp trong báo cáo thẩm tra đã nhận định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Cơ quan thẩm tra cũng ghi nhận kết quả năm 2025 đã phát hiện, xử lý nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Các cơ quan chức năng cũng làm rõ sai phạm, xử lý hình sự, xử lý hành chính, xử lý kỷ luật với nhiều cán bộ, công chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý ở cả Trung ương và địa phương.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng (Ảnh: Hồng Phong).

Chung quan điểm với Chính phủ, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho rằng tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn diễn biến phức tạp trên một số lĩnh vực.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị Chính phủ phân tích rõ “nguy cơ” của tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để dự báo đúng tình hình.

Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, chủ động nhận diện, dự báo, cảnh báo vi phạm từ sớm, từ xa, kiên quyết không để tái diễn các sai phạm cũ.

Với công tác thanh tra, kiểm tra, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị tập trung vào các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng, đấu thầu, quản lý tài nguyên, khoáng sản, sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, thuốc chữa bệnh, lĩnh vực lao động, y tế ...

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cũng thống nhất cần tập trung rà soát, xử lý trụ sở dôi dư sau sắp xếp để phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.