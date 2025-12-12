Trung tâm phát triển nông thôn 17 tỷ đồng xây xong chỉ để "làm cảnh"

Trung tâm Phát triển nông thôn Thanh Hóa nằm ở xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa cũ (nay là xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng năm 2009, với số tiền hơn 17 tỷ đồng từ chương trình tín dụng tài trợ.

Dự án được xây dựng trên khu đất rộng gần 2ha, nằm sát quốc lộ 1A, bao gồm các hạng mục: nhà trung tâm, nhà sơ chế, kho chứa rau quả, kho lạnh, công trình phụ trợ và kinh tế hạ tầng...

Mục tiêu của công trình là nơi trưng bày, sơ chế, bảo quản các sản phẩm nông nghiệp và hỗ trợ tiêu thụ nông sản, đưa sản phẩm nông nghiệp đến đến tay người tiêu dùng.

Thế nhưng, sau nhiều năm trung tâm này chưa phát huy được hiệu quả, không sử dụng suốt thời gian dài, nhiều hạng mục hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Do bị bỏ hoang lâu ngày, bên trong khu nhà trung tâm và nhà kho bụi phủ kín nền nhà, trần bong tróc và nhiều cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng.

Kính bị vỡ vụn, nằm ngổn ngang trước cửa vào khu nhà trung tâm.

Dãy nhà trưng bày trước cổng Trung tâm Phát triển nông thôn Thanh Hóa bị gió bão tốc mái, bên trong khu nhà ngổn ngang rác thải.

Tường nhà kho bị nứt gãy chờ đổ sập do nhiều năm bỏ hoang, không sử dụng.

Người dân tận dụng lại khoảng sân trống ở khuôn viên trung tâm để làm đất gieo mạ.

Qua tìm hiểu, trước đây trung tâm được giao cho UBND huyện Hoằng Hóa cũ quản lý, sử dụng, nhưng sau thời gian hoạt động kém hiệu quả, trung tâm này được bàn giao lại cho Viện Nông nghiệp Thanh Hóa khai thác.

Lãnh đạo Viện Nông nghiệp Thanh Hóa cho biết đơn vị chỉ tiếp quản khoảng 4 năm, đến năm 2024, trung tâm lại tiếp tục được chuyển giao lại cho UBND huyện Hoằng Hóa cũ sử dụng.

"Trong quá trình triển khai thực hiện, Viện đã nhiều lần phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các chương trình nhưng không phù hợp, do nhiều yếu tố bất cập. Trong đó có việc vị trí cách xa trung tâm tỉnh nên hoạt động không hiệu quả. Sau đó, tỉnh đã bàn giao lại cho UBND huyện Hoằng Hóa sử dụng", lãnh đạo Viện Nông nghiệp Thanh Hóa nói.

Trước khi giải thể cấp huyện (ngày 1/7), dự án Trung tâm Phát triển Nông thôn Thanh Hóa một lần nữa được bàn giao lại cho UBND xã Hoằng Kim (nay là xã Hoằng Phú) khai thác, sử dụng.

Ông Lê Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Hoằng Phú, cho biết sau khi tiếp nhận, địa phương đang lên kế hoạch, tìm phương án sử dụng lại khu dự án.

Theo ông Cường, hiện nay có 2 phương án sử dụng. Trung tâm được bàn giao để xây dựng trụ sở Công an xã hoặc dùng làm Trung tâm Cung ứng dịch vụ công.

"Trước mắt, chúng tôi đang tính toán sử dụng một số hạng mục công trình làm Trung tâm Cung ứng dịch vụ công. Khi nào Công an tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu sử dụng làm trụ sở Công an xã, địa phương sẽ bàn giao lại", ông Cường nói.

Vị trí dự án Trung tâm Phát triển nông thôn Thanh Hóa (Ảnh: Google Maps).