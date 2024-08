Toàn cảnh cảng biển lớn nhất tỉnh Đồng Nai sắp đưa vào khai thác

Tháng 9 tới, cảng Phước An (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) rộng 183ha nằm bên bờ sông Thị Vải là cảng biển lớn nhất tỉnh Đồng Nai sẽ đưa vào khai thác giai đoạn 1 với 2 cầu cảng. Khi đi vào hoạt động, cảng Phước An có khả năng khai thác đồng thời hàng container và hàng tổng hợp, đáp ứng cho tàu có tải trọng từ 30-60 ngàn DWT.

Theo quy hoạch, cảng Phước An được chia thành các phân khu cảng và phân khu dịch vụ hậu cần. Trong đó, phân khu cảng có tổng diện tích 183ha, tổng chiều dài bến 3.050m, gồm 6 bến container, 4 bến tổng hợp có khả năng đón tàu có tải trọng 60.000 DWT.

Với quy mô, năng lực khai thác 2,2 triệu TEUs (1 TEU tương đương container 20 feet) và 4 triệu tấn hàng hóa tổng hợp/năm. Năm 2024, dự kiến sẽ đạt 0,2 triệu TEUs, sau đó tăng dần và sẽ đạt 1,18 triệu TEUs vào năm 2030.

Đây là cảng biển lớn nhất tỉnh Đồng Nai nằm trong nhóm cảng biển số 5 - hệ thống cảng biển khu vực TPHCM - Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết vào tháng 8/2005 và phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Cảng Phước An có vị trí thuận lợi nằm bên bờ sông Thị Vải có tuyến luồng được đánh giá tốt nhất hiện nay của Việt Nam, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Cảng có vị trí gần với các khu công nghiệp Nhơn Trạch, Long Thành.

Sở hữu nhiều lợi thế, từ điều kiện tự nhiên, hệ thống hạ tầng giao thông cả đường thủy lẫn đường bộ xung quanh, cảng Phước An được hình thành với kỳ vọng mang lại nhiều giá trị kinh tế cho huyện Nhơn Trạch nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung.

Công trình có tổng vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp kỳ vọng Cảng Phước An sẽ trở thành điểm lưu trữ, vận chuyển hàng hóa thuận lợi, an toàn và tiết kiệm chi phí trong hoạt động vận chuyển hàng hóa kinh doanh.

Theo ghi nhận giữa tháng 8, việc chuẩn bị đưa vào hoạt động khai thác cảng Phước An giai đoạn 1 đang dần được hoàn thiện. Nhiều máy móc, phương tiện đặc dụng trong cảng biển như máy nâng, xe kéo, container đã được trang bị đầy đủ.

Đại diện Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP), cho biết, dự kiến cảng Phước An sẽ đưa vào vận hành khai thác trong tháng 9 tới nhân dịp UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Cảng Phước An đưa vào vận hành sẽ là cơ hội lớn phát triển các khu công nghiệp trong khu vực huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

16 xe đầu kéo container chuyên dụng hoạt động trong cảng Phước An đã tập kết, sẵn sàng hoạt động trong tháng 9 tới.

Những ngày giữa tháng 8, trên công trường Cảng Phước An, công nhân các gói thầu tăng tốc, hối hả hoàn thiện các tuyến đường kết nối nội khu, kho bãi, văn phòng làm việc.

Ngoài khu cảng có diện tích 183ha, khu công nghiệp dịch vụ hậu cần cảng Phước An có diện tích 550ha được quy hoạch hệ thống dịch vụ kho bãi hàng hóa, bến sà lan, ga tàu trung chuyển… phục vụ các hoạt động giao thông - vận tải, logistics.

Hiện nay, tuyến đường nối cảng Phước An giai đoạn 1, đoạn từ nút giao với đường 319 đến nút giao với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đã được tỉnh Đồng Nai đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào khai thác, còn tuyến đường kết nối cảng Phước An, đoạn từ nút giao với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đến cảng Phước An cũng dự kiến đưa vào khai thác vào đầu năm 2025.

Vị trí cảng Phước An, tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Google Maps).