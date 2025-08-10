Đánh bại Liverpool, Crystal Palace đoạt Siêu cúp Anh

Liverpool và Crystal Palace thi đấu tranh Siêu Cúp Anh tại sân vận động Wembley (Anh) vào tối 10/8. Đoàn quân của HLV Arne Slot khởi đầu nhanh, áp đảo đối thủ sau tiếng còi khai cuộc. Khả năng kiểm soát bóng vượt trội của Liverpool sớm mang lại hiệu quả khi tân binh Ekitike mở tỷ số trận đấu ở phút thứ 5 với cú sút hiểm hóc từ sát vòng cấm địa.

Crystal Palace bắt nhịp chậm, tuy nhiên với sự nhanh nhẹn của các cầu thủ trên hàng công như Mateta, Eze, đội bóng tới từ thành London vẫn khiến hàng thủ Liverpool phải đối diện với nhiều nguy hiểm. Phút 15, Mateta bị Van Dijk phạm lỗi trong vòng cấm địa, tiền đạo người Pháp thực hiện thành công quả phạt đền mang về bàn gỡ hòa 1-1.

Liverpool kiểm soát bóng nhỉnh hơn Crystal Palace.

Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau khi bị gỡ hòa, Liverpool lại vượt lên dẫn trước. Cú tạt bóng lỗi của Frimpong vô tình trở thành pha dứt điểm hiểm hóc, hạ gục Henderson đưa Liverpool vượt lên dẫn 2-1. Tốc độ trận đấu ở nửa sau hiệp một và thời gian dài của hiệp hai chỉ ở mức trung bình, điều đó khiến những cơ hội thực sự ghi bàn không có nhiều.

Crystal Palace không tỏ ra vội vàng dù bị dẫn bàn, và họ đã chứng minh đấu pháp hoàn toàn đúng đắn khi chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng là có thể ghi bàn. Phút 77, Sarr đã gỡ hòa 2-2 cho Crystal Palace sau khi dứt điểm đưa bóng đập mép cột dọc văng vào lưới. Sau khi gỡ hòa lần thứ hai, đoàn quân của HLV Oliver Glasner thi đấu mạnh mẽ khiến Liverpool trải qua nhiều tình huống thót tim. Tuy nhiên, tỷ số trận đấu không thay đổi cho tới khi hết giờ, điều đó khiến hai đội phải thi đấu luân lưu.

Các cầu thủ Liverpool đá luân lưu không tốt, Salah, Mac Allister, Elliott là những người đá hỏng, trong khi bên Crystal Palace chỉ có Sosa và Eze đá hỏng, qua đó “Đại bàng” thắng 3-2 và đoạt Siêu cúp Anh.

Crystal Palace đoạt Siêu cúp Anh 2025-26.

Ảnh: Getty