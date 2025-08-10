Những bóng hồng rạng rỡ trong "Ngày hội vì Thủ đô bình yên"

Sáng 10/8, tại khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm), Công an TP Hà Nội tổ chức chương trình “Ngày hội vì Thủ đô bình yên”.

Phần duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng, trang thiết bị, phương tiện của “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” đã thu hút sự quan tâm của hàng nghìn người dân có mặt tại hồ Hoàn Kiếm.

Những bước chân đều, đẹp, mạnh của khối Nữ cảnh sát giao thông. Đây là những "bông hoa thép" của lực lượng Công an Thủ đô Hà Nội.

Các nữ cảnh sát giao thông không chỉ mang vẻ đẹp duyên dáng mà còn thể hiện bản lĩnh và sự tận tuỵ trong công việc.

Khối phụ nữ Thủ đô Hà Nội đi qua lễ đài.

Các khối tham gia chương trình đại diện cho nhiều lực lượng như: An ninh nhân dân, cảnh sát điều tra, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng quản lý hành chính, hậu cần, kỹ thuật hay khối công an cấp xã.

Đội hình xe mô tô dẫn đoàn tiến qua lễ đài. Trên mỗi chiếc mô tô dẫn đoàn là những "bóng hồng" rạng rỡ của Cảnh sát giao thông Thủ đô.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã nhiều lần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dẫn đoàn các nguyên thủ Quốc gia, đoàn lãnh đạo cấp cao trong các sự kiện quan trọng.

Trong chương trình các tiết mục văn nghệ nhận được sự quan tâm đông đảo của người dân.

Các tiết mục thể hiện sự hào hùng, mưu trí, dũng cảm của Công an Thủ đô Hà Nội.

Chương trình “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” gồm 36 khối với hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ đại diện các đơn vị thuộc Công an Hà Nội tham dự.

Chương trình có sự tham dự của nhiều ca sỹ nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Nguyễn Trần Trung Quân,...

Sáng nay, Hà Nội nắng nóng nhưng ngay từ sáng sớm hàng nghìn người dân đã có mặt tại phố Đinh Tiên Hoàng để theo dõi chương trình.

"Gia đình tôi đi từ 4h đến 6h20 đến phố Đinh Tiên Hoàng. Sau đó cả nhà đi ăn sáng và ra đây xem chương trình, 2 đứa nhỏ trong nhà rất hào hứng khi thấy các xe mô tô, xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông", anh Lý Đinh Hùng (34 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) chia sẻ.