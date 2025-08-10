Xử phạt tài xế container làm rơi ống cống bê tông lớn xuống đường cao tốc

Chiều 10/8, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Đội 2 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt tài xế H.T.T. (SN 1984, trú tại TP Hải Phòng), do có hành vi điều khiển xe container làm rơi ống cống bê tông xuống đường cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Với hành vi nêu trên, tài xế T. sẽ bị xử phạt 3 triệu đồng.

Chỉ huy Đội 2 cho biết thêm, đơn vị này sẽ tiếp tục làm rõ hành vi chằng buộc hàng hoá không đúng quy định đối với tài xế T.

Hình ảnh ống cống bê tông bị rơi xuống đường (Ảnh: Cắt từ clip).

C08 khuyến cáo, các chủ xe và lái xe khi chở hàng hóa cần chú ý chằng buộc cẩn thận, nên sử dụng các thiết bị chuyên dụng để buộc hàng hóa, đặc biệt với hàng hóa nặng, ống cống bê tông…, khi di chuyển trên đường cần lưu thông với tốc độ thấp, tránh đi vào đường cao tốc ảnh hưởng tới phương tiện khác.

Trước đó, khoảng 11h44 cùng ngày, tại km15 cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, tài xế T. điều khiển ô tô đầu kéo biển số 15C-245.xx kéo theo rơ mooc biển số 15R-120.xx chở các ống cống bê tông nhưng làm rơi xuống đường cao tốc, gây mất an toàn giao thông.

Sau khi nhận tin báo, Đội 2 Cục CSGT đã cử cán bộ xác minh, làm rõ vụ việc.