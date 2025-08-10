Tài xế xe khách đi không đúng làn, vượt ẩu trên cao tốc bị xử phạt

Chiều 10/8, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Đội 1 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt tài xế V.D.Q. (SN 1981, quê Lào Cai) do có hành vi điều khiển ô tô khách vượt ẩu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Theo đó, tài xế Q. sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh chiếc xe khách có hành vi vượt ẩu trên cao tốc (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, khoảng 11h20 ngày 3/8, tài xế Q. điều khiển ô tô khách BKS 50H-693.xx đi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Tài xế này sau đó đi không đúng làn đường (làn ngược chiều), rồi vượt ẩu trên cao tốc. Hành vi này của nam tài xế bị camera hành trình của xe khác ghi lại.

C08 cho biết, qua theo dõi hệ thống giám sát trên các tuyến đường cao tốc, cảnh sát nhận thấy một bộ phận lái xe không chấp hành quy định về giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước (trừ trường hợp ùn tắc).

Nhà chức trách nhận định đây là hành vi nguy hiểm có nguy cơ xảy ra va chạm hoặc tai nạn bất cứ lúc nào, và thực tế đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn, nhất là tai nạn liên hoàn do không giữ khoảng cách an toàn.

C08 khuyến cáo, để đảm bảo an toàn cho chính tài xế và những người tham gia giao thông trên đường cao tốc, các lái xe hãy giữ khoảng cách an toàn theo quy định với xe liền trước.

Ngoài ra, qua hệ thống giám sát trên cao tốc, C08 cũng phát hiện nhiều phương tiện, chủ yếu là xe tải lưu thông dưới tốc độ tối thiểu.