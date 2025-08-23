Thủ đô rực rỡ cờ hoa, người dân đi trong muôn ánh sao vàng tung bay rực rỡ

Những ngày này, bước chân trên các con phố Hà Nội, người dân và du khách có cảm giác như đang đi giữa một biển sắc đỏ sao vàng. Chưa bao giờ lá cờ Tổ quốc lại xuất hiện nhiều, rực rỡ và trang trọng đến thế.

Hà Nội những ngày tháng 8 lịch sử rực sáng tinh thần yêu nước. Càng đặc biệt hơn khi năm nay là dấu mốc 80 năm lịch sử hào hùng, để mỗi bước chân trên phố phường đều lắng lại niềm tự hào dân tộc.

Từ những con đường lớn rợp bóng cây cổ thụ, cho đến những ngõ nhỏ ven đô, từ mái ngói rêu phong của khu phố cũ đến những tòa nhà hiện đại, ở đâu cũng tung bay kiêu hãnh lá cờ đỏ sao vàng, biểu tượng thiêng liêng của độc lập, tự do.

Khắp các tuyến phố trung tâm, hàng triệu lá cờ được phủ kín, đều tăm tắp, tung bay trong gió, kết nối thành những dải đỏ thắm trải dài khắp phố phường. Bức tranh rợp sắc cờ ấy như hòa thành một bản hùng ca, khẳng định màu đỏ thiêng liêng, màu của Tổ quốc Việt Nam.

Người dân trên khắp các con phố Hà Nội những ngày này cũng rộn ràng, tất bật treo cờ Đảng và cờ Tổ Quốc.

Trên ban công, nơi cửa sổ, ngoài hiên hay ngay trước cổng, đâu đâu cũng thấy cảnh người lớn trẻ nhỏ cùng nhau căng cờ, chỉnh lại cán tre cho ngay ngắn. Cứ vậy, từng con phố nối tiếp nhau, từng ngôi nhà liền kề ngôi nhà, cả Hà Nội dần khoác lên mình một tấm áo mới rực rỡ, trang nghiêm và chan chứa tinh thần dân tộc.

Trên các vỉa hè khu phố cổ, những cửa hàng đồ lưu niệm rực rỡ sắc màu đỏ vàng mọc lên san sát, người bán treo la liệt cờ Tổ quốc, áo in quốc kỳ, băng rôn, khẩu hiệu hay những vật phẩm nhỏ bé nhưng đong đầy ý nghĩa.

Con phố Hàng Mã và những dãy phố xung quanh vốn dĩ đã rực rỡ bởi sắc màu của đèn lồng, giấy hoa, nay lại càng trở nên tráng lệ hơn bao giờ hết. Hàng vạn lá cờ đỏ sao vàng được treo san sát, phủ kín khắp lối đi, khiến không gian như bừng sáng trong một biển sắc đỏ thắm.

Giữa muôn trùng sắc đỏ sao vàng tung bay phấp phới, từng nhóm bạn trẻ diện áo quốc kỳ tươi cười tạo dáng, các gia đình đưa con nhỏ tới ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày Tết Độc lập.

Người dân và du khách thong thả dạo bước trong muôn ánh sao vàng rực rỡ, giữa những dãy phố ngập tràn sắc cờ hoa.

Không gian chợ Đồng Xuân những ngày này như được khoác lên một diện mạo hoàn toàn mới. Vốn náo nhiệt với tiếng rao hàng, dòng người tấp nập mua bán, nay chợ càng thêm rực rỡ, tràn đầy khí thế khi lá cờ Tổ quốc hiện diện ở khắp mọi nơi.

Từ các gian hàng phía ngoài, những cây cờ lớn phấp phới trong gió, đến từng ki-ốt nhỏ bé, lá cờ đỏ sao vàng vẫn được treo ngay ngắn, nổi bật giữa muôn sắc hàng hóa.

Hà Nội trong những ngày kỷ niệm Quốc khánh 2/9 không chỉ đẹp bởi sắc đỏ sao vàng rợp khắp trời, mà còn đẹp bởi khí thế, bởi tình yêu Tổ quốc dâng tràn trong lòng mỗi người dân. Giữa không gian ấy, người ta thấy rõ một Việt Nam kiêu hãnh, một dân tộc bất diệt, vững bước đi lên cùng thời đại.