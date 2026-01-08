Bảo Tín Minh Châu ra mắt bộ trang sức mới và ưu đãi mùa cưới 300 triệu đồng

Hoa tulip và linh lan - Top xu hướng hoa cầm tay ngày cưới

Trong ngày cưới, có những chi tiết tuy nhỏ bé nhưng lại chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Bó hoa cầm tay của cô dâu chính là một trong số đó, không chỉ điểm tô vẻ dịu dàng, rạng rỡ của cô dâu, mà còn gửi gắm những ước nguyện, lời chúc phúc cho hành trình hôn nhân sắp tới.

Những năm gần đây, xu hướng chọn hoa cưới dần nghiêng về sự tinh giản, thanh nhã và giàu ý nghĩa. Thay vì những loài hoa rực rỡ, phô trương, nhiều cô dâu tìm đến những sắc hoa nhẹ nhàng, trong trẻo, mang theo thông điệp về tình yêu và sự khởi đầu an lành.

Trong dòng chảy ấy, hoa tulip và hoa linh lan ngày càng được yêu thích và trở thành lựa chọn hàng đầu của phần lớn các cô dâu chú rể với các bó hoa cầm tay ngày cưới.

Khi hai loài hoa cùng hiện diện, đó không chỉ là sự hòa quyện về thẩm mỹ, mà còn là sự gặp gỡ của những giá trị tinh thần: tình yêu bắt nguồn từ sự chân thành và hạnh phúc được nuôi dưỡng từ những điều bình yên, trong trẻo nhất.

Hoa tulip và linh lan đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo cho xu hướng trang sức cưới năm 2026 (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu).

Bảo Tín Minh Châu đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, với hơn 36 năm kinh nghiệm trong thiết kế và chế tác trang sức cao cấp, đặc biệt là trang sức cưới, Bảo Tín Minh Châu ra mắt bộ trang sức cưới “Hoa ngọc giao duyên” được lấy cảm hứng chế tác từ vẻ đẹp tinh khôi của hoa linh lan và nét quý phái của hoa tulip.

Bộ trang sức cưới vàng 24K “Hoa ngọc giao duyên” mới được ra mắt của Bảo Tín Minh Châu (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu).

Bộ trang sức “Hoa ngọc giao duyên”

Về họa tiết chủ đạo, bộ trang sức là sự giao hòa tinh tế giữa vẻ trong trẻo của hoa linh lan và nét thanh cao của hoa tulip - biểu tượng cho tình yêu dịu dàng và phẩm giá quý phái.

Tô điểm ở giữa là viên đá ruby sáng lấp lánh, như trái tim kết nối hai sắc hoa, mang theo năng lượng bình yên và lời chúc phúc trọn vẹn cho nàng dâu trong ngày về nhà mới.

Kiềng cưới vàng 24K họa tiết hoa linh lan và tulip đẹp sang (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu).

Được chế tác từ Vàng Rồng Thăng Long 99.9 - 999.9 (vàng 24K) tinh khiết, bộ trang sức tượng trưng cho sự gắn kết bền lâu và mối tình vĩnh cửu.

Mẫu hoa tai vàng 24K được nhiều cô dâu yêu thích (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu).

Ngoài ra, Bảo Tín Minh Châu ứng dụng công nghệ đúc 3D hiện đại để tối ưu, cân bằng trọng lượng, giúp sản phẩm không chỉ đẹp mắt mà còn bền chắc và có tính ứng dụng cao.

Nhẫn vàng 24K vừa tôn lên vẻ đẹp sang trọng, quý phái của cô dâu, vừa là kỷ vật sở hữu giá trị tích lũy bền vững theo thời gian (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu).

Ưu đãi mùa cưới 2026

Không chỉ ra mắt bộ trang sức cưới mới “Hoa Ngọc Giao Duyên”, mùa cưới năm nay, Bảo Tín Minh Châu còn mang đến chuỗi ưu đãi hấp dẫn với tổng giá trị lên tới hơn 300 triệu đồng.

Các sản phẩm nhẫn cầu hôn, nhẫn cưới, trang sức cưới, kiềng hồi môn… được ưu đãi lên tới 25%, kèm theo nhiều quà tặng ý nghĩa. Với các hóa đơn từ 20 triệu đồng, khách hàng còn nhận thêm gấu bông hạnh phúc.

Với dịch vụ chỉnh sửa cỡ nhẫn cưới, giảm 20% đến 100% phí sửa chữa. Khách có cơ hội được tặng 100% phí xi mới trong 2 năm đầu, hoặc giảm chi phí xi mới đối với nhẫn đã sử dụng trên 2 năm.

Khách hàng mua mới hoặc đổi nhẫn cưới nhân dịp kỷ niệm ngày cưới sẽ được giảm giá trực tiếp từ 5% đến 7%.

Mùa cưới 2025 - 2026, Bảo Tín Minh Châu dành tặng các cặp đôi nhiều ưu đãi hấp dẫn (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu).

Bên cạnh đó, Bảo Tín Minh Châu triển khai chương trình tài trợ độc quyền “Khoảnh khắc cầu hôn mơ ước” - nơi các cặp đôi có cơ hội được ghi lại trọn vẹn phút giây cầu hôn bằng một thước phim ngắn đầy cảm xúc, đồng thời nhận quà tặng lên tới 10 triệu đồng bao gồm nhẫn cầu hôn và phiếu mua hàng.

Ngoài ra, Bảo Tín Minh Châu triển khai ưu đãi giảm giá cho khách hàng mua sắm tại Vua Nệm, cũng như giảm trực tiếp chi phí chụp ảnh cưới, áo dài cưới khi sử dụng nhẫn cầu hôn, nhẫn cưới của Bảo Tín Minh Châu.

Khách hàng có thể đến các cơ sở kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu để tham quan, mua sắm bộ trang sức vàng 24K mới nhất, cũng như các sản phẩm nhẫn cầu hôn, nhẫn cưới, của hồi môn khác để làm quà tặng chúc phúc cho đôi uyên ương trong ngày trọng đại sắp tới.

