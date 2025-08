Phó Cục trưởng C03 và những câu hỏi khi điều tra đại án tham nhũng

Tối 6/8, Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ 9 được Bộ Công an tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm (TP Hà Nội).

Đại tá Nguyễn Hữu Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an), đã có những chia sẻ về công tác đấu tranh, làm rõ một số vụ án tham nhũng thời gian qua.

Theo Đại tá Sơn, để phá thành công các vụ án tham nhũng, Cục C03 đã nhận được sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãnh đạo Bộ Công an, cùng với sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của tập thể cán bộ, chiến sĩ C03.

Đại tá Nguyễn Hữu Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Ảnh: V.T.).

“Tổng kết các vụ án tham nhũng thời gian qua, chúng tôi nhận thấy, có một nguyên lý chung của tội phạm là luôn hướng tới lợi ích bất hợp pháp, có sự thông đồng, móc ngoặc, sự giúp sức của một số lãnh đạo các cấp", Phó Cục trưởng Cục C03 chia sẻ.

Theo ông, nếu không có cán bộ Nhà nước hư hỏng, doanh nghiệp sẽ không thực hiện được hành vi của mình.

"Từ nguyên lý chung đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi luôn luôn đặt câu hỏi: Tại sao có những doanh nghiệp vào bất cứ tỉnh nào cũng trúng thầu? Tại sao có những quyết định đã có hiệu lực pháp luật mà các đối tượng vẫn thay đổi, điều chỉnh được? Tại sao cán bộ của chúng ta lại làm trái, có động cơ, mục đích gì?”, Đại tá Nguyễn Hữu Sơn nói và nhấn mạnh, các hành vi tham nhũng đều để lại dấu vết.

Đại tá Nguyễn Hữu Sơn chia sẻ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khi phát hiện những lãnh đạo có liên quan, Cục C03 đều báo cáo cấp có thẩm quyền, với phương châm “bất kể người đó là ai”.

Từ đó, cán bộ, chiến sĩ điều tra không còn phải lo lắng, e dè, vì tất cả đều thực hiện một nhiệm vụ chung là chứng minh tội phạm để làm trong sạch bộ máy, trong sạch nền kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2025-2030 (Ảnh: VGP).

Tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2025-2030 với phương châm hành động: "Đổi mới tư duy, sáng tạo hành động, gương mẫu đi đầu vì an ninh Tổ quốc, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân".

Đại tướng Lương Tam Quang kêu gọi toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên công an tiếp tục thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ rõ.

Bộ trưởng khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng CAND sẽ nghiêm túc tiếp thu và tổ chức thực hiện đầy đủ những yêu cầu, kỳ vọng, nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo.