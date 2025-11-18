Giải cứu tài xế kẹt trong cabin xe tải biến dạng ở TPHCM

Thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 18/11, tài xế T.V.T. (33 tuổi, quê Cà Mau) lái xe tải chở gạch mang biển số 69A-243.xx trên xa lộ Hà Nội, theo hướng Suối Tiên đi cầu Rạch Chiếc.

Nam tài xế được người dân giải cứu khỏi cabin biến dạng (Ảnh: Xuân Đoàn).

Khi vừa qua khỏi nút giao Trạm 2, phường Linh Xuân, TPHCM (trước đây là TP Thủ Đức), phương tiện đã tông vào đuôi xe đầu kéo biển số 50H-675.xx do nam tài xế điều khiển cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh đã đẩy chiếc xe đầu kéo lao về trước tông vào một ô tô tải khác tạo nên chuỗi va chạm liên hoàn.

Sau va chạm, phần cabin xe tải 69A biến dạng, kính chắn gió bể nát. Tài xế T. mắc kẹt bên trong cabin, kêu cứu.

Các tài xế khác đã nhanh chóng dừng xe, tìm cách cạy cửa, giải cứu tài xế T. ra ngoài rồi chuyển đi cấp cứu trong tình trạng gãy chân.

Cabin xe tải biến dạng sau va chạm (Ảnh: Xuân Đoàn).

Vụ tai nạn cũng làm phần đầu của xe đầu kéo hư hỏng, riêng chiếc ô tô tải phía trước đã rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT TPHCM đến điều tiết giao thông, xử lý hiện trường.