Giải cứu tài xế kẹt trong cabin xe tải biến dạng ở TPHCM
(Dân trí) - Sau cú tông liên hoàn trên xa lộ Hà Nội (TPHCM), tài xế xe tải bị gãy chân, mắc kẹt trong cabin. Nhiều người đã hợp sức cạy cửa, cứu nạn nhân ra ngoài.
Thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 18/11, tài xế T.V.T. (33 tuổi, quê Cà Mau) lái xe tải chở gạch mang biển số 69A-243.xx trên xa lộ Hà Nội, theo hướng Suối Tiên đi cầu Rạch Chiếc.
Khi vừa qua khỏi nút giao Trạm 2, phường Linh Xuân, TPHCM (trước đây là TP Thủ Đức), phương tiện đã tông vào đuôi xe đầu kéo biển số 50H-675.xx do nam tài xế điều khiển cùng chiều phía trước.
Cú tông mạnh đã đẩy chiếc xe đầu kéo lao về trước tông vào một ô tô tải khác tạo nên chuỗi va chạm liên hoàn.
Sau va chạm, phần cabin xe tải 69A biến dạng, kính chắn gió bể nát. Tài xế T. mắc kẹt bên trong cabin, kêu cứu.
Các tài xế khác đã nhanh chóng dừng xe, tìm cách cạy cửa, giải cứu tài xế T. ra ngoài rồi chuyển đi cấp cứu trong tình trạng gãy chân.
Vụ tai nạn cũng làm phần đầu của xe đầu kéo hư hỏng, riêng chiếc ô tô tải phía trước đã rời khỏi hiện trường.
Nhận tin báo, lực lượng CSGT TPHCM đến điều tiết giao thông, xử lý hiện trường.