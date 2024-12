Theo chân 141H Hà Nội "săn" tội phạm đường phố

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước - trong - sau Tết Nguyên đán 2025, Công an TP Hà Nội triển khai mô hình 141 mới, mang tên 141H.

Từ 15 tổ công tác 141 như trước đây, lực lượng 141H sẽ có 54 tổ công tác bảo đảm quán xuyến, khép kín địa bàn, tạo nên mạng lưới kiểm soát chặt chẽ các tuyến, địa bàn trọng điểm để nhanh chóng trấn áp các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự.

22h ngày 17/12, tổ công tác Y14/141 Công an quận Đống Đa bắt đầu làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến phố trọng điểm của địa bàn như Giải Phóng, Trường Chinh, Thái Hà, Nguyễn Chí Thanh...

Tổ có 10 thành viên, trong đó lực lượng cảnh sát hình sự là "chủ công", phối hợp với cảnh sát giao thông, trật tự, điều tra, ma túy và kinh tế. Ở ca tuần đêm nay, Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng, cán bộ hình sự Công an quận Đống Đa, là tổ trưởng.

Tổ sẽ làm việc từ 22h đến 3h ngày hôm sau.

Tại ngã 3 Tôn Thất Tùng - Trường Chinh, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên vừa tròn 18 tuổi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy trên vỉa hè.

Khi nhìn thấy lực lượng chức năng, thanh niên này có dấu hiệu định bỏ chạy. Tuy nhiên, thành viên tổ công tác đã kịp thời ngăn chặn và tiến hành kiểm tra.

"Nhà em ở ngay gần đây", nam thanh niên biện minh cho hành vi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Cậu này cũng không xuất trình được đăng ký xe và giấy phép lái xe.

Theo quy định, tổ công tác đưa người vi phạm và phương tiện về Công an phường, lập biên bản bàn giao cho đơn vị cơ sở để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Tiếp tục tuần tra, tổ công tác phát hiện thêm 2 nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, có ý định bỏ chạy khi thấy cảnh sát.

Bị kiểm tra "nóng", thanh niên điều khiển xe máy không xuất trình được giấy tờ tùy thân, đăng ký xe và giấy phép lái xe.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng (giữa), lực lượng 141H chú trọng phòng, chống nhóm đối tượng thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển phương tiện giao thông tốc độ cao, đua xe, lạng lách, đánh võng, có biểu hiện mang theo hung khí…

Thiếu tá Thắng cho biết, loại "tội phạm đường phố" này rất nguy hiểm với người tham gia giao thông, gây mất an ninh trật tự.

Tròn một tuần triển khai tổ chức tuần tra hàng đêm, tình trạng thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng trên địa bàn quận Đống Đa có chuyển biến tích cực. Việc tổ chức tuần tra lưu động cũng hạn chế được hiện tượng "báo chốt" trên mạng xã hội.

Đánh đổi lại, lực lượng cán bộ chiến sĩ phải tăng cường thực hiện nhiệm vụ vào đêm khuya, đặc biệt là dưới tiết trời giá rét của miền Bắc những ngày qua.

Theo Công an Hà Nội, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó, lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt.