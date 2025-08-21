Mỹ, EU công bố chi tiết khung thỏa thuận thương mại

Tại một cảng biển của Mỹ (Ảnh: EPA).

Sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng, Mỹ và EU cuối cùng đã đạt được một thỏa thuận thương mại vào cuối tháng trước, ấn định mức thuế chung 15% đối với hàng xuất khẩu từ EU sang Mỹ. Theo thỏa thuận, EU cũng cam kết mua 750 tỷ USD năng lượng của Mỹ và đầu tư ít nhất thêm 600 tỷ USD vào Mỹ.

Khi đó, nhiều lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp châu Âu bày tỏ lo ngại rằng thỏa thuận không cân bằng. Một số câu hỏi vẫn chưa có lời giải, bao gồm mức thuế nào sẽ áp dụng đối với một số mặt hàng bị áp thuế theo ngành.

Thông báo hôm 21/8 đã cung cấp thêm chi tiết, trong bối cảnh nhiều đối tác thương mại khác vẫn đang chờ đợi hoặc đàm phán để có sự rõ ràng tương tự về các thỏa thuận thương mại của họ với Mỹ.

Trong một tuyên bố chung dài 3 trang rưỡi, 2 bên nêu rõ rằng mức thuế 15% của Mỹ sẽ áp dụng cho hầu hết hàng nhập khẩu từ EU và liệt kê các cam kết, bao gồm việc EU sẽ dỡ bỏ thuế quan đối với hàng công nghiệp của Mỹ và dành quyền tiếp cận thị trường ưu đãi cho nhiều loại thủy sản và nông sản của Mỹ.

Tuyên bố cho biết, Washington sẽ thực hiện các bước nhằm giảm mức thuế 27,5% hiện nay của Mỹ đối với ô tô và phụ tùng ô tô ngay sau khi Brussels ban hành luật cần thiết để thực thi việc cắt giảm thuế đã cam kết đối với hàng hóa Mỹ.

Tuyên bố nói thêm rằng việc giảm thuế của Mỹ đối với ô tô và phụ tùng ô tô sẽ có hiệu lực từ ngày đầu tiên của tháng mà EU ban hành luật này.

Tuyên bố cũng nêu rõ Mỹ đồng ý chỉ áp dụng các mức thuế Tối huệ quốc (MFN) hiện có dưới 15% từ ngày 1/9 đối với máy bay và phụ tùng EU, dược phẩm gốc và nguyên liệu, tiền chất hóa học và các nguồn tài nguyên thiên nhiên không sẵn có, bao gồm cả gỗ bần.

Ngoại lệ này không bao gồm rượu vang hay rượu mạnh, nhưng 2 bên đã nhất trí sẽ cân nhắc các lĩnh vực và sản phẩm khác để bổ sung.

Tuyên bố tái khẳng định ý định của EU trong việc mua 750 tỷ USD khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), dầu mỏ và các sản phẩm năng lượng hạt nhân của Mỹ, cùng thêm 40 tỷ USD chip trí tuệ nhân tạo do Mỹ sản xuất.

Văn bản cũng nhắc lại kế hoạch các công ty EU sẽ đầu tư thêm 600 tỷ USD vào các lĩnh vực chiến lược của Mỹ đến năm 2028.

Hai bên cam kết giải quyết “các rào cản thương mại kỹ thuật số không hợp lý”, và EU đồng ý sẽ không áp dụng phí sử dụng mạng.

Hai bên cũng nhất trí đàm phán các quy tắc xuất xứ để đảm bảo lợi ích của thỏa thuận chủ yếu thuộc về cả hai đối tác thương mại.

Ngoài ra, họ cho biết sẽ cân nhắc hợp tác để bảo vệ thị trường thép và nhôm của mình khỏi tình trạng dư thừa công suất, đồng thời đảm bảo chuỗi cung ứng an toàn giữa hai bên, trong đó có thể áp dụng hạn ngạch thuế quan.

Phát biểu trước báo giới sau thông báo, Ủy viên thương mại EU Maros Sefcovic nói rằng “đây là thỏa thuận thương mại ưu đãi nhất mà Mỹ từng dành cho bất kỳ đối tác nào”.

“Nhưng đây chưa phải là kết thúc. Đây chỉ là khởi đầu. Khuôn khổ này là bước đi đầu tiên, có thể mở rộng theo thời gian để bao phủ thêm nhiều lĩnh vực, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và củng cố quan hệ kinh tế của chúng ta hơn nữa”, ông nói thêm.