Nghi vợ ngoại tình, người chồng phóng hỏa khiến cả nhà bỏng nặng ở Tây Ninh

Ngày 21/8, Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra vụ người đàn ông dùng xăng phóng hỏa khiến vợ và hai con bị bỏng nặng tại xã Đức Hòa.

Theo thông tin ban đầu, Cao Trần Kim Đạt (37 tuổi, ngụ xã Đức Hòa) có vợ là chị H. (32 tuổi) và hai con là N.C.Q.G. (13 tuổi), N.C.B.L. (5 tuổi).

Bé L. và G. đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM (Ảnh: N.H.).

Khi chung sống, Đạt và vợ phát sinh nhiều mâu thuẫn do nợ nần. Đến giữa tháng 5, chị H. nộp đơn ly hôn lên tòa án, và đưa hai con đến xã Đức Hòa, thuê phòng trọ ở riêng.

Đạt nhiều lần nhắn tin, gọi điện năn nỉ vợ quay về, nhưng không được, nên nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng.

Khoảng 6h30 ngày 17/8, Đạt mua 5 lít xăng và mang đến phòng trọ của vợ. Khi bé L. ra mở cửa, Đạt lên gác lửng nơi vợ và con đang ngủ, tưới xăng lên người họ cùng đồ đạc xung quanh rồi châm lửa đốt.

Người dân địa phương phá cửa, phát hiện cả gia đình bị bỏng nặng, bất tỉnh, nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Bé L. và G. được chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM, chị H. và Đạt được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM, bé L. bị bỏng 70-75% cơ thể, bé G. bị bỏng 45-50% cơ thể. Trong khi đó, chị H. bị bỏng 74% cơ thể, Đạt bị bỏng 77% cơ thể.