Cục An ninh mạng xác minh văn bản của công ty luật liên quan rapper Negav

Ngày 21/8, mạng xã hội lan truyền văn bản của Công ty Luật TNHH PN Legal có nội dung liên quan đến ca sĩ Đặng Thành An, nghệ danh là Negav.

Trong văn bản này, Công ty PN Legal cho rằng thời gian gần đây, một số cá nhân, tổ chức liên tục đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, chưa được xác minh, có dấu hiệu xuyên tạc, vu khống ông Đặng Thành An vi phạm pháp luật.

Nội dung văn bản (Ảnh: X.H.).

Công ty này cho biết những hành vi trên đã gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín, danh dự và quyền lợi hợp pháp của ông Đặng Thành An, đồng thời có thể bị xử lý theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP, Bộ luật Dân sự 2015 và Bộ luật Hình sự 2015.

Đặc biệt, trong văn bản, Công ty PN Legal cho hay Negav đã làm việc với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an (A05).

"Cục A05 đã có kết luận và hướng dẫn ông An (Rapper NEGAV): "...tiếp tục hoạt động nghệ thuật, đóng góp cho xã hội. Đồng thời, A05 đã thu thập, xử lý một số tài khoản đăng tải bài viết về ông An có nội dung sai lệch hoặc lợi dụng sự việc trên để trục lợi trái quy định”", văn bản nêu.

Cuối văn bản, công ty này nhấn mạnh, yêu cầu các cá nhân, tổ chức chấm dứt ngay việc đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo; đồng thời gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật, vu khống, xúc phạm.

"Chúng tôi đang thu thập chứng cứ, lập vi bằng và sẽ phối hợp cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật", công ty luật cho hay.

Tối cùng ngày, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cho biết Cục đang mời làm việc với Công ty Luật TNHH PN Legal và cá nhân liên quan để làm rõ những nội dung đề cập trong văn bản nêu trên.

Một số nghi vấn cho rằng công ty này đã cắt ghép nội dung, trích dẫn lời của Cục A05 từ năm 2024 vào văn bản ngày 21/8, gây sai lệch về nội dung.