Ba Đình và nhiều khu vực trung tâm Hà Nội khả năng có mưa rào, dông

Lúc 16h ngày 21/8, khu vực Quảng trường Ba Đình bắt đầu mưa nhỏ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trên ảnh vệ tinh và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên khu vực Hồng Hà, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong chiều tối nay, các phường trên và các phường Bồ Đề, Tây Hồ... có mưa rào và dông; vùng mưa dông có thể mở rộng sang các phường khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hàng nghìn người đã đổ về các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình để chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối nay (Ảnh: Hoàng Việt).

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định ngày 21-23/8, khu vực Bắc Bộ có mưa (thời gian mưa tập trung nhiều về đêm và sáng), vùng núi cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Theo dự báo, ngày 24-25/8, khu vực Bắc Bộ giảm mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 31-34 độ C. Từ sau ngày 26/8, Bắc Bộ mưa dông gia tăng trở lại trên diện rộng, đề phòng khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khu vực Trung Bộ ngày 21-23/8 trời nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết tại khu vực Hà Nội từ 16h ngày 21/8 đến 7h ngày 22/8 (Ảnh: NCHMF).

Trong khoảng 24-31/8, khu vực này khả năng xuất hiện mưa dông diện rộng trở lại, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Huế giai đoạn từ sau ngày 26/8 cần đề phòng khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Dự báo khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày 21-31/8 có mưa dông vào buổi chiều và tối, ngày trời nắng.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng cũng nhận định ngày 1-5/9, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ ngày trời nắng, xác suất mưa thấp, chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa dông. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối khả năng cao xuất hiện mưa rào và dông.