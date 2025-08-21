Chinh phục 3.300km xuyên Việt cùng Yamaha Grande

Đây là sự kiện đặc biệt, kết nối tinh thần tiên phong của thương hiệu với niềm tự hào dân tộc, đồng thời mang đến trải nghiệm lái thực tế trên những cung đường dài hàng nghìn km.

Grande Touring - Hành trình xuyên Việt hơn 3.300km cùng Yamaha Grande (Ảnh: Yamaha).

Hành trình lăn bánh từ Nam ra Bắc

Grande Touring khởi hành ngày 11/8 tại Cà Mau và khép lại vào 17/8 tại Tuyên Quang, đi qua loạt địa danh trải dài khắp đất nước: Cần Thơ, TPHCM, Khánh Hòa, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Lăng Cô, Quảng Trị, Thanh Hóa, Hà Nội… Đây là tour xe tay ga quy mô lớn, nối liền từ cực Nam đến miền núi phía Bắc, với tổng quãng đường chinh phục lên tới 3.300km, đồng thời mang đến trải nghiệm lái Yamaha Grande thực tế trên nhiều cung đường, điều kiện thời tiết đa dạng.

Mỗi điểm dừng chân đều để lại những dấu ấn riêng - từ cực Nam Tổ quốc, đô thị sầm uất, thành phố biển, cung đường cao nguyên, dải ven biển hùng vĩ, miền đất giàu lịch sử, đến Thủ đô nghìn năm văn hiến và vùng núi phía Bắc. Mỗi điểm dừng chân là cơ hội để người tham gia khám phá cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa, lưu lại những bức hình (check-in) đáng nhớ và giao lưu cùng cộng đồng đam mê xe.

Hành trình xuyên Việt khởi hành từ Cà Mau ngày 11/8 và đặt chân đến Hà Giang ngày 17/8 (Ảnh: Yamaha).

Hành trình dài ngày này không được thực hiện bằng những mẫu xe côn tay hay phân khối lớn thường thấy, mà lựa chọn Yamaha Grande - dòng xe ga vốn được biết đến nhiều hơn trong môi trường đô thị. Điều này đã trở thành minh chứng rõ ràng cho khả năng vận hành đường dài của mẫu xe tay ga thế hệ mới.

Yamaha Grande sở hữu động cơ Blue Core Hybrid 125cc, vận hành êm ái, tăng tốc mượt mà và đặc biệt tiết kiệm nhiên liệu. Khi chạy đường dài, khả năng tiết kiệm xăng trở thành lợi thế lớn, giúp người lái an tâm di chuyển mà không phải lo lắng quá nhiều về chi phí nhiên liệu.

Grande sở hữu nhiều ưu điểm hỗ trợ di chuyển đường dài (Ảnh: Yamaha).

Bên cạnh đó, yên xe rộng, êm ái và tư thế ngồi thoải mái, hỗ trợ cả người điều khiển lẫn người ngồi sau khi phải di chuyển liên tục trong nhiều giờ. Khoang chứa đồ 27 lít cũng giúp cất gọn hành lý, áo khoác hay vật dụng cá nhân - điều vốn rất cần thiết trong các chuyến đi dài. Trọng lượng chỉ khoảng 100kg cùng thiết kế yên thấp giúp các tay lái dễ kiểm soát và linh hoạt, đặc biệt là với các tay lái nữ, phù hợp khi đi qua những cung đường nhỏ hẹp hoặc các đoạn đèo dốc.

Ngoài ra, Grande còn tích hợp nhiều tính năng an toàn và tiện ích như phanh ABS, hệ thống khóa thông minh SmartKey, cổng sạc điện thoại và hệ thống Stop & Start giúp tiết kiệm nhiên liệu. Những tiện ích này trở thành trợ thủ đắc lực, đặc biệt hữu ích khi trải qua nhiều dạng địa hình.

Yamaha Grande khá đầm chắc khi vận hành ở tốc độ cao (Ảnh: Yamaha).

Trải nghiệm thực tế trong Grande Touring từ Hà Nội lên Hà Giang, anh N.M.T cho biết: “Ấn tượng đầu tiên của tôi là Grande chạy rất êm. Trên quốc lộ nhiều đoạn gió mạnh, xe vẫn ổn định, không bị rung lắc. Tôi hơi lo khi nghĩ một chiếc xe ga nhẹ sẽ khó leo đèo, nhưng thực tế Grande xử lý tốt, ga mượt, leo dốc nhẹ nhàng. Yên xe lại rất thoải mái, ngồi lâu không bị ê mỏi. Mình còn tận dụng cổng sạc để vừa chạy vừa nạp pin điện thoại, tiện cho việc liên lạc và chụp hình trên đường”.

Không chỉ là một chuyến đi

Grande Touring diễn ra vào thời điểm đặc biệt, khi Việt Nam kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và Yamaha Motor tròn 70 năm thành lập. Vì thế, hành trình này không chỉ là một chuyến đi trải nghiệm, mà còn mang giá trị biểu tượng: tôn vinh tinh thần tiên phong, bản lĩnh chinh phục và khát khao khám phá của người Việt trẻ.

Ông Okutani Masahiro, Tổng giám đốc Yamaha Motor Việt Nam, tham gia Grande Tour (Ảnh: Yamaha).

Ông Okutani Masahiro, Tổng giám đốc Yamaha Motor Việt Nam, chia sẻ: “Điều đặc biệt là tại mỗi checkpoint (điểm mốc), người tham gia sẽ được đắm mình trong không khí rất riêng của từng vùng miền, thưởng thức ẩm thực địa phương, giao lưu với cộng đồng yêu xe Yamaha, khám phá di sản văn hóa, và gặp gỡ các đại lý Yamaha trên toàn quốc. Chúng tôi tin rằng, những trải nghiệm thật, cảm xúc thật sẽ chạm đến trái tim người dùng sâu sắc hơn. Vì vậy, Yamaha lựa chọn tổ chức một hành trình thực tế, bởi chúng tôi muốn lan tỏa một thông điệp có sức sống lâu dài”.