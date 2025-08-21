Mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở đất nhiều nơi ở Bắc Ninh, Thái Nguyên

Ngày 21/8, một số xã vùng cao trong tỉnh Bắc Ninh như Sơn Động, Đại Sơn, Yên Định, Tuấn Đạo, Tây Yên Tử… có mưa to đến rất to, gây ngập úng nhiều khu vực.

Chính quyền địa phương đã nhanh chóng thông tin cho người dân để chủ động các biện pháp ứng phó; đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân sinh sống ở khu vực ven sông, suối, khu vực có nguy cơ sạt lở đất di dời đến nơi an toàn.

Nhiều khu vực ở xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh ngập nước (Ảnh: Xã Sơn Động).

Tại xã Sơn Động xảy ra sạt lở đất đá gây ách tắc hơn 100m đường giao thông ở thôn Ké. Xã đã chỉ đạo huy động máy xúc san gạt đất đá, đến trưa 21/8 các phương tiện đã lưu thông được qua khu vực này.

Tại tuyến đường thôn Lừa đi thôn Tiên Lý (xã Yên Định), khối lượng lớn đất, đá hộc sạt lở tràn ra đường gây khó khăn cho các phương tiện khi di chuyển qua đây.

Tại tỉnh Thái Nguyên, mưa lớn trong ngày 21/8 cũng khiến nhiều tuyến phố trung tâm phường Bắc Kạn bị ngập, giao thông ùn tắc cục bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết hiện nay mực nước thượng lưu sông Thương, sông Lục Nam (tỉnh Bắc Ninh) và sông Cầu (tỉnh Thái Nguyên) đang lên nhanh.

Hạ lưu sông Lục Nam tại trạm Lục Nam đang lên nhanh nhưng vẫn ở dưới mức báo động 1, hạ lưu sông Thương, sông Cầu đang biến đổi chậm.

Mưa lũ gây ngập nặng tại xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: Xã Sơn Động).

Từ ngày 21/8 đến ngày 23/8, trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam được dự báo sẽ xuất hiện một đợt lũ.

Trong đó, đỉnh lũ tại các trạm ở thượng lưu sông Thương và sông Lục Nam có khả năng lên mức báo động 2 - báo động 3. Hạ lưu sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương và hạ lưu sông Lục Nam tại trạm Lục Nam ở mức báo động 1 - báo động 2; hạ lưu sông Cầu ở mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi các tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn và Thái Nguyên

Tác động của lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội, theo dự báo.

Chiều 21/8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp ký văn bản đề nghị UBND các tỉnh vùng núi Bắc Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Trong đó, Bộ cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh, đặc biệt là Lai Châu và Điện Biên.