Hai người đi bộ bất ngờ lao ra giữa làn đường cao tốc trong đêm tối

Ngày 21/8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hai người đi bộ bất ngờ lao ra giữa đường cao tốc.

Clip do camera hành trình của một ô tô ghi lại cảnh hai người (giống trẻ nhỏ) trèo qua giải phân cách để băng qua đường. Khi thấy ô tô lao đến, hai người này vội dừng lại, rất may không xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Hai người trèo qua giải phân cách, băng qua cao tốc lúc đêm tối (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, đoạn qua địa phận xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị lúc 20h40 ngày 20/8.

Theo tài xế xe có camera hành trình, thời điểm này anh đang di chuyển theo hướng Bắc - Nam bất ngờ phát hiện tình huống nêu trên.

Clip lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của cộng đồng, đặc biệt là đội ngũ tài xế. Nhiều người bình luận đây là một tình huống hết sức nguy hiểm, cơ quan chức năng cần có giải pháp để tránh sự việc tương tự xảy ra, gây mất an toàn giao thông trên cao tốc.

Lãnh đạo UBND xã Trường Phú cho biết đang phối hợp với cơ quan công an kiểm tra, xác minh thông tin, đồng thời tuyên truyền người dân trên địa bàn không đi bộ hay điều khiển xe máy, xe thô sơ lên cao tốc.