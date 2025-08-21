Hiệu quả vượt trội của phương pháp học UCMAS

Bằng chứng khoa học từ các đại học hàng đầu thế giới

Ngày 10/8, tại Nhà thi đấu Thanh Trì (Hà Nội), trong khuôn khổ Cuộc thi Học sinh Giỏi Quốc gia UCMAS 2025, Lễ Công bố Nghiên cứu Khoa học về UCMAS được tổ chức trước hàng nghìn phụ huynh và học sinh.

Toàn cảnh Cuộc thi Học sinh giỏi Quốc gia UCMAS 2025 (Ảnh: UCMAS).

Sự kiện giới thiệu kết quả nghiên cứu từ các tổ chức uy tín gồm UCSD, MIT, Đại học Stanford,... Tất cả đều thống nhất đánh giá UCMAS mang lại hiệu quả vượt trội trong việc phát triển trí tuệ và kỹ năng tư duy toàn diện cho trẻ 4-14 tuổi.

Bằng chứng khoa học từ các đại học hàng đầu thế giới về hiệu quả vượt trội của UCMAS (Ảnh: UCMAS).

Đại học California UC San Diego (UCSD), Đại học Stanford, MIT: Trẻ luyện tập lâu dài với UCMAS có trí nhớ và khả năng tư duy không gian vượt trội hơn nhóm mới học. Kiểm tra bằng 10 bài đánh giá trên nền tảng tư duy quốc tế CBS-CP cho thấy nhóm học lâu năm đạt kết quả nổi bật về trí nhớ, tư duy lý luận, khả năng tập trung và xử lý thông tin. Đặc biệt, khi đo lưu lượng máu não vùng trán trước (FP1) bằng công nghệ HEG, nhóm này cho thấy hoạt động não tích cực hơn rõ rệt.

Đại học Manchester, Đại học Khartoum, Đại học Ulster: Khảo sát trên gần 3.200 học sinh tiểu học tại bang Khartoum (Sudan) cho thấy việc luyện tập bàn tính Abacus - nền tảng của UCMAS - giúp IQ trung bình tăng hơn 7 điểm chỉ sau chưa đầy một năm.

Đại học Chung-Cheng, Đài Loan (Trung Quốc): Việc luyện tập kỹ năng sử dụng bàn tính tư duy giúp mở rộng dung lượng trí nhớ làm việc của trẻ, đặc biệt là trí nhớ hình ảnh - không gian. Quan trọng hơn, đây là dạng trí nhớ liên quan mật thiết đến học toán, đọc hiểu, khả năng học các môn học tư duy khác.

Nghiên cứu từ hình ảnh cộng hưởng từ (fMRI): Nghiên cứu này đã cung cấp bằng chứng khoa học rằng, việc học và luyện tập bàn tính tư duy trong thời gian dài làm thay đổi cách não bộ xử lý thông tin. Trẻ học bàn tính tư duy không chỉ tính nhanh hơn mà còn sử dụng não hiệu quả hơn, kích hoạt vùng thị giác, trí nhớ không gian - thay vì chỉ dùng phương pháp logic truyền thống. Bộ não của các em tự phát triển một bản đồ bàn tính ảo, cho phép xử lý thông tin nhanh, đồng thời và chính xác.

Bằng chứng khoa học từ các đại học hàng đầu thế giới về hiệu quả vượt trội của UCMAS (Ảnh: UCMAS).

Những phát hiện cho thấy UCMAS không chỉ rèn luyện khả năng tính toán nhanh, mà còn tạo tác động tích cực đến toàn bộ sự phát triển não bộ của trẻ.

Ông Alexan Wong, Giám đốc điều hành UCMAS Quốc tế, chia sẻ kết quả nghiên cứu khoa học về UCMAS (Ảnh: UCMAS).

Trước phần công bố nghiên cứu, hơn 1.000 thí sinh xuất sắc từ 306 trung tâm UCMAS trên cả nước đã bước vào tranh tài ở ba nội dung: Nhìn tính, Nghe tính và Flash Nhảy số nhanh.

Cuộc thi năm nay mang thông điệp “Thắp sáng trí tuệ Việt”, không chỉ là nơi giao lưu học thuật mà còn là vòng tuyển chọn đại diện Việt Nam tham dự Cuộc thi Học sinh Giỏi UCMAS quốc tế 2025 tại Georgia, châu Âu.

Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn phụ huynh, giáo viên và khán giả đã có mặt cổ vũ, tạo nên bầu không khí vừa trang trọng, vừa sôi động.

Không khí sôi động tại Cuộc thi Học sinh Giỏi Quốc gia UCMAS 2025 (Ảnh: UCMAS).

Ông Alexan Wong, Giám đốc điều hành UCMAS Quốc tế, nhấn mạnh: “Những nghiên cứu này là minh chứng cho tác động tích cực mà UCMAS mang lại. Chúng tôi tự hào khi khoa học hiện đại đã khẳng định giá trị mà UCMAS đem đến cho hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới. UCMAS Việt Nam luôn bám sát theo chuẩn đào tạo quốc tế và sử dụng những giá trị đó để phát triển trí tuệ cho học sinh Việt Nam”.

UCMAS - Hành trình 17 năm phát triển trí tuệ Việt

Có mặt tại Việt Nam từ năm 2008, UCMAS Việt Nam đã phát triển mạng lưới 306 trung tâm đào tạo tại hơn 34 tỉnh thành, trở thành địa chỉ tin cậy cho hàng chục nghìn phụ huynh mong muốn con mình rèn luyện tư duy và kỹ năng trí tuệ.

Trong 17 năm, UCMAS Việt Nam đã tổ chức thành công 14 kỳ thi Học sinh Giỏi Quốc gia, tạo sân chơi trí tuệ quy mô lớn, giúp học sinh phát triển khả năng tập trung và ghi nhớ, tư duy logic và sáng tạo, tốc độ xử lý thông tin, sự tự tin và tính kỷ luật.

Những thành quả này không chỉ đến từ phương pháp bàn tính và số học trí tuệ, mà còn từ triết lý giáo dục của UCMAS - khai mở tiềm năng não bộ trẻ em một cách toàn diện.

Tìm hiểu và đăng ký học thử UCMAS miễn phí tại fanpage của UCMAS Việt Nam.