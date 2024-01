Tài xế công nghệ dỏm vào bãi xe Tân Sơn Nhất đón khách phải chung chi tiền?

Xe ôm công nghệ dỏm ở Tân Sơn Nhất nói về việc phải "đóng phế" sau mỗi cuốc xe.

Trong quá trình ghi nhận về hoạt động đón khách của các xe ôm công nghệ dỏm trước khu vực nhà xe TCP (đơn vị đang khai thác nhà xe trong sân bay Tân Sơn Nhất), phóng viên lên xe một tài xế mặc áo xe ôm công nghệ "chạy không cần app". Người này đã bật mí những bí mật khi hành nghề.

Nam tài xế cho biết, để được đậu xe và đón khách trong khu vực trước nhà gửi xe, cánh xe ôm phải qua mặt hai người có "máu mặt" tại đây. Họ phải đóng tiền "bến" sau mỗi cuốc xe. Trong khi đó, nhiều tài xế xe ôm công nghệ chính hiệu vào địa điểm này đón khách luôn phải dè chừng, không dám đậu xe lâu, đón khách xong phải rời đi ngay.

Đóng tiền sau mỗi cuốc xe

Ngày 10/1, phóng viên có mặt trước lối ra vào nhà xe TCP, tiếp cận một tài xế mặc áo xe ôm công nghệ chạy xe biển kiểm soát 52K6-47... sau nhiều lời chèo kéo. Người này chạy không cần app (ứng dụng dành riêng cho tài xế hãng xe công nghệ).

Thấy khách ngỏ ý về siêu thị Aeon Tân Phú, người đàn ông báo quãng đường có giá 80.000 đồng. Khi vị "thượng đế" còn phân vân về giá, tài xế lập tức giảm còn 70.000 đồng. Tuy nhiên, khi kiểm tra qua ứng dụng đặt xe của hãng xe công nghệ, khách nhận ra cuốc xe này giá chưa đến 50.000 đồng.

Trong lúc di chuyển và trò chuyện, nam tài xế thừa nhận mình không phải xe ôm công nghệ. Để khách dễ dàng nhận diện mình là xe ôm, tài xế mua đồng phục của hãng xe với giá 70.000 đồng, nón bảo hiểm 100.000 đồng.

"Tôi chạy xe đã hơn chục năm nay không app. Chạy ở đây cũng quen rồi", người đàn ông nói.

Theo nam tài xế, muốn vào khu vực này đỗ xe đón khách phải qua gặp hai người có "máu mặt" là Hùng "Xỉn" và Tuấn "Đen".

"Chạy mỗi cuốc phải đóng 10.000 đồng. Chạy xong về bến phải đóng ngay cho người thu, nếu không đóng tiền ngày mai khỏi chạy nữa. Bây giờ còn đỡ, trước đây, để vào trong này chạy phải đóng tiền triệu mới được vào đậu xe đón khách", người đàn ông cho hay.

Theo tìm hiểu của phóng viên, điểm đón khách của những tài xế công nghệ dỏm trong khu vực cấm này còn có sự phân tầng. "Đóng tiền bến như nhau, tuy nhiên một số người được cho là thân tín của họ sẽ được đứng đầu (tức phía trên sát bên nhà gửi xe, ngay lối khách đi ra). Khu vực này sẽ đón được những lượt khách đầu tiên. Nhóm này này thường hét giá cao hơn chúng tôi", nam tài xế chở khách chia sẻ.

Trong khi đó, một tài xế xe công nghệ chính hiệu cho biết, đã nhiều lần vào trong khu vực này chờ đón khách và anh thường bị các tài xế đậu xe trong này đuổi đi. Đưa khách vào cũng chỉ dám quay ra liền, nếu không sẽ bị những người này quây "đánh lén".

Như phản ánh của phóng viên Dân trí, tại khu vực này có đông lực lượng thanh niên xung phong điều tiết giao thông, hướng dẫn hành khách. Tuy nhiên việc các tài xế đậu đỗ chèo kéo khách vẫn ngang nhiên diễn ra.

Vấn đề tồn tại cần sớm xử lý

Liên quan vấn đề an ninh trật tự trước khu vực nhà giữ xe TCP, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Vận hành Công ty Cổ phần đầu tư TCP, cho biết, nhà để xe TCP cung cấp dịch vụ trông giữ xe và các dịch vụ tiện ích khác cho hành khách đến, đi qua lại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Nhà xe có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan duy trì an ninh trật tự khu vực phía lối ra tiếp giáp đường Trường Sơn.

"Việc một số tài xế phản ánh để vào khu vực trước nhà giữ xe đón khách phải chung chi tiền bến, mỗi chuyến phải đóng 10.000 đồng cho các đối tượng bảo kê chúng tôi chưa nắm được thông tin. Nếu có, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xác minh, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật", ông Tuấn nói.

Về việc thỏa thuận giá giữa hành khách và các tài xế hay việc giả danh tài xế công nghệ đơn vị này chưa nắm thông tin cụ thể. Phía nhà giữ xe TCP cũng đã có những biện pháp như đặt bảng, phát loa khuyến cáo, cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác.

Theo vị đại diện này, nhà giữ xe TCP gặp khó khăn trong việc giải quyết dứt điểm tình trạng người dân, hành khách, xe ôm, xe công nghệ đậu đỗ dưới lòng đường, tụ tập gây mất an ninh trật tự.

Nhà giữ xe không có chức năng xử phạt, tạm giữ xe,… mà chỉ đẩy đuổi, nhắc nhở, hướng dẫn hành khách, ghi nhận biên bản bàn giao Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xử lý các trường hợp thách thức, gây rối lực lượng bảo vệ.

Trong cuộc họp mới đây, để đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự trong dịp lễ, Tết, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư TPC phải tăng cường phối hợp cùng cơ quan chức năng đảm bảo an ninh, trật tự. Ngoài ra, cần xử lý tình trạng ùn tắc, chèo kéo, đón trả khách sai quy định của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách bằng taxi, xe hợp đồng, xe liên doanh, xe ôm... gây mất mỹ quan, tiềm ẩn những vấn đề về an ninh trật tự, ảnh hưởng an toàn giao thông tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Biển cảnh báo được đặt nhiều lớp ngay lối ra vào nhà xe TCP (Ảnh: Hoàng Hướng).

Nhằm đảm bảo công tác an ninh trật tự, phục vụ dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Giáp Thìn năm 2024, Cảng vụ Hàng không miền Nam đề nghị Đồn Công an Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, lập hồ sơ phân loại, theo dõi quản lý các nhóm đối tượng hoạt động trái phép (taxi dù, xe ôm, giả xe công nghệ chèo kéo, ép giá hành khách...).

Cảng vụ Hàng không miền Nam cũng đề nghị Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý tình trạng gian lận giá taxi, ép giá, chèo kéo hành khách và hoạt động xe dù tại khu vực này.

Ngoài ra, yêu cầu xe ôm và các đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách tại khu vực công cộng quản lý chặt chẽ, các đơn vị liên quan phải có trách nhiệm. Không làm khó hành khách, đặc biệt, không được móc nối, tiếp tay, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Đông người mặc áo xe ôm công nghệ đứng hai bên lối vào nhà giữ xe TCP chèo kéo khách (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, sắp tới vào giai đoạn phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, (từ ngày 26/1 đến 24/2) dự kiến có khoảng 860-900 chuyến bay đi và đến, lượng khách trung bình khoảng 135.000-140.000 hành khách/ngày.

Để đảm bảo nhu cầu di chuyển của hành khách, Cảng sẽ phối hợp với các hãng xe taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ nâng số lượng phương tiện phục vụ trong dịp Tết; phối hợp với Đồn Công an Cảng, Phòng cảnh sát bảo vệ, cảnh sát cơ động, lực lượng đóng quân canh phòng kiểm tra, giám sát chặt chẽ khu vực vành đai, khu vực công cộng; kịp thời xử lý các đối tượng xâm nhập trái phép, trộm cắp, phá hoại gây uy hiếp an ninh an toàn tại Cảng.

Trước tình trạng xe ôm giả danh chèo kéo khách, Cảng cũng tổ chức, bố trí quân số Tổ phản ứng nhanh kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện và phối hợp Đồn Công an Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xử lý các đối tượng cò mồi, xe dù, xe ôm hoạt động trong khu vực nội Cảng; tăng cường phối hợp với Cảng vụ và các lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự giao thông phục vụ người dân.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng khuyến cáo, hành khách khi cần sử dụng dịch vụ nên liên hệ các điểm cung cấp thông tin của nhà ga, nhà xe, hoặc nhân viên an ninh để được hướng dẫn, tránh trường hợp gặp các đối tượng cò mồi chèo kéo, chặt chém giá cước.

