Sáng 23/8, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ phát động Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp.

Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhấn mạnh, đây không chỉ là sự kiện có ý nghĩa to lớn trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, mà còn là dịp để mỗi cơ quan, tổ chức, người dân thể hiện trách nhiệm, tình yêu quê hương đất nước bằng những hành động cụ thể trong công tác bảo vệ môi trường.

Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng phát động cả nước đồng loạt ra quân tổng vệ sinh vào sáng thứ bảy hàng tuần (Ảnh: Đình Trung).

Ông Thắng kêu gọi mỗi người dân, mỗi gia đình, cộng đồng cần nêu cao ý thức tự giác, thực hiện nếp sống văn minh không xả rác bừa bãi, đổ rác đúng nơi, đúng giờ quy định. Tích cực tham gia tổng vệ sinh tại nơi ở, nơi làm việc, trường học, đường phố, khu dân cư, sông ngòi, ao hồ, bãi biển.

“Mỗi người dân đều có thể trở thành một chiến sĩ xanh trên mặt trận bảo vệ môi trường”, ông Thắng nói.

Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng đề nghị chính quyền các cấp huy động cả hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ với MTTQ, đoàn thể và các tổ chức xã hội để tổ chức phong trào sâu rộng; bố trí đầy đủ phương tiện, địa điểm thu gom, xử lý rác thải, không để tồn đọng gây ô nhiễm môi trường.

Trong đó, Hà Nội đang thể hiện rõ vai trò tiên phong với nhiều đợt ra quân tổng vệ sinh quy mô lớn. Ngay tại thời điểm diễn ra lễ phát động, theo ông Thắng, nhiều xã, phường ở Thủ đô, đặc biệt ba phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa đang đồng loạt triển khai hoạt động thu gom rác thải, chỉnh trang môi trường.

Từ thực tiễn đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi cả nước đồng loạt ra quân tổng vệ sinh vào sáng thứ bảy hàng tuần, bắt đầu ngay từ hôm nay, như một hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

MTTQ Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục là “nhạc trưởng” khơi dậy tinh thần đoàn kết cộng đồng.

“Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sức khỏe, cuộc sống của chúng ta và các thế hệ mai sau. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương để triển khai phong trào đồng bộ, hiệu quả, xây dựng môi trường sống trong lành, đất nước phát triển bền vững, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của dân tộc”, Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng nêu rõ.