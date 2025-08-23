Tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên cao tốc trong đêm

Sáng 23/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, khoảng 22h45 ngày 22/8, tại km303+500 cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc Lộ 45 - Nghi Sơn (hướng Hà Nội - Thanh Hoá) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 5 ô tô.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Nguyễn Kiên).

Cụ thể, các xe xảy ra va chạm gồm: xe đầu kéo biển số 15C-176.xx kéo theo rơ-móc 15R-095.xx do tài xế N.V.B. (SN 1968, trú tại Hải Phòng) điều khiển; ô tô con biển số 38A-647.xx do tài xế P.V.Đ. (SN 1983, trú tại Hà Tĩnh) điều khiển; ô tô con biển số 36B-306.xx do tài xế T.H. (SN 2000, trú tại Thanh Hoá) điều khiển; ô tô con biển số 36K-054.xx do tài xế L.Đ.N. (SN 2002, trú tại Thanh Hoá) điều khiển và ô tô tải biển số 29E-216.xx do tài xế L.C.C. (SN 1985, trú tại tỉnh Hưng Yên) điều khiển.

Theo cảnh sát, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên 5 ô tô bị hư hỏng.

Sau khi nhận tin báo, Đội 3 Cục CSGT đã cử cán bộ tới hiện trường phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.