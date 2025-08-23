Xã miền núi thiếu nhân sự, cán bộ tăng ca đến khuya

Cán bộ, công chức làm quen với công việc mới

Nam Xuân là xã miền núi của tỉnh Thanh Hóa, được sáp nhập từ 2 xã Nam Tiến và Nam Xuân (huyện Quan Hóa cũ). Sau sáp nhập, xã có khoảng 5.800 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, với diện tích tự nhiên hơn 131km2.

Ông Ninh Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Nam Xuân, cho biết sau gần 2 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn cần được tháo gỡ.

Trụ sở Đảng ủy - UBND xã Nam Xuân (Ảnh: Ninh Đông).

Theo ông Đông, sau khi sắp xếp lại bộ máy chính quyền, UBND xã có 21 cán bộ, công chức. Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã điều động thêm 7 cán bộ, công chức về các phòng chuyên môn, tuy nhiên vẫn còn thiếu nhân sự so với nhu cầu thực tế.

Một số nhiệm vụ như cấp trích lục đất, thẩm định và quản lý dự án, quản lý giao thông - xây dựng... vốn trước đây do cấp huyện đảm nhiệm, nay được giao về xã. Tuy nhiên, công chức xã hiện phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực trong khi chuyên môn đào tạo lại không phù hợp, gây ra nhiều khó khăn trong quá trình triển khai.

“Nhiều cán bộ chưa quen với công việc được giao vì trước đây chưa từng tiếp cận. Điều này khiến việc triển khai các dự án gặp nhiều trở ngại. Tuy vậy, chúng tôi vẫn cố gắng linh hoạt và tìm giải pháp tháo gỡ để không làm gián đoạn công việc”, ông Đông nói.

Ngoài các nhiệm vụ về kinh tế - xây dựng, xã cũng đang thiếu nhân sự kế toán. Ông Đông cho biết với mô hình bộ máy như hiện nay, mỗi xã cần tối thiểu 3 kế toán, nhưng địa phương chỉ có 2 người, dẫn đến tình trạng quá tải và áp lực lớn.

Phòng làm việc chật hẹp khiến công tác chuyên môn đối với cán bộ gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Ninh Đông).

Cũng theo ông Đông, do khối lượng công việc nhiều, trong 2 tháng qua, hầu hết cán bộ phải tăng ca, làm việc cả ngày lẫn đêm. Trong khi đó, cơ sở vật chất, đặc biệt là phòng làm việc, vẫn còn chật hẹp và chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng.

“UBND tỉnh vừa hỗ trợ 5,5 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa trụ sở, mua sắm thiết bị cho trung tâm phục vụ hành chính công và nhà công vụ cho cán bộ. Chúng tôi đang hoàn tất hồ sơ, thủ tục để sớm triển khai, nhằm tháo gỡ khó khăn cho đội ngũ cán bộ”, ông Đông chia sẻ.

Làm cả ngày lẫn đêm để không gián đoạn công việc

Tình trạng thiếu nhân sự cũng xảy ra tại xã Văn Phú - đơn vị được sáp nhập từ 2 xã Tam Văn và Lâm Phú (huyện Lang Chánh cũ). Sau gần 2 tháng vận hành bộ máy mới, địa phương đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là thiếu cán bộ chuyên môn.

Ông Lê Văn Quý, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Văn Phú, cho biết sau khi sáp nhập, xã có khoảng 8.400 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 97%.

Do khối lượng công việc nhiều, các cán bộ tại xã miền núi Thanh Hóa phải tăng ca liên tục để đảm bảo không bị gián đoạn (Ảnh: Lê Quý).

Hiện tại, Phòng Kinh tế và Phòng Văn hóa - Xã hội đều thiếu cán bộ chuyên môn. Riêng Phòng Văn hóa - Xã hội được giao 6 biên chế nhưng hiện mới có 4 người. Đáng chú ý, xã vẫn chưa có công chức phụ trách lĩnh vực giáo dục, tạm thời giao cho một phó phòng đảm nhiệm thêm, nhưng hiệu quả công việc còn hạn chế do không đúng chuyên môn.

Ông Quý cho hay, Phòng Văn hóa - Xã hội phụ trách nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, nội vụ, văn hóa, khoa học và công nghệ thông tin, dân tộc tôn giáo... Theo định mức tối thiểu, mỗi lĩnh vực cần ít nhất một công chức phụ trách. Tuy nhiên, do thiếu nhân sự, một người đang phải kiêm nhiệm 2-3 vị trí việc làm.

Ngoài ra, Phòng Văn hóa - Xã hội hiện cũng chưa có kế toán nên việc thực hiện các khoản chi trả hỗ trợ người có công, bảo trợ xã hội... gặp nhiều khó khăn.

Trụ sở UBND xã Văn Phú (Ảnh: Lê Quý).

Ông Quý cho biết thêm cơ sở vật chất của xã hiện chưa đáp ứng được yêu cầu công việc. Các phòng làm việc chỉ rộng hơn 10m2 nhưng phải bố trí 3-4 cán bộ cùng ngồi.

“Do thiếu người, nhiều cán bộ phải làm việc đến đêm khuya. Ngoài thời gian làm tại cơ quan, họ phải mang việc về nhà để làm. Có hôm xử lý đến 0h mà vẫn chưa xong”, ông Quý chia sẻ.

Vị lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội cùng cho biết hiện xã đã được điều động thêm 6 cán bộ, nâng tổng số biên chế lên 45/60 chỉ tiêu, còn thiếu 15 người. Ông Quý cho rằng, nếu đủ cán bộ chuyên môn, kết hợp làm tăng ca, công việc sẽ ổn định và hiệu quả hơn rất nhiều.

Trước những khó khăn tại các địa phương, vừa qua, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nhằm hướng dẫn, giải đáp kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho các xã, phường trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

Cán bộ xã Nam Xuân tham gia buổi tập huấn trực tuyến công tác quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ảnh: Cổng thông tin UBND xã Nam Xuân).

Ông Tuấn yêu cầu sau các buổi tập huấn, các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm báo cáo kết quả hội nghị về Chủ tịch UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ).

Nội dung báo cáo cần chi tiết về lớp tập huấn, số lượng học viên tham gia, các kiến nghị đề xuất, nội dung đã được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền, cũng như những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên và các kiến nghị, đề xuất khác (nếu có).

Đối với các tuần tiếp theo, khi có kiến nghị, đề xuất từ UBND các xã, phường, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh được giao tiếp tục tổ chức hội nghị trực tuyến để hướng dẫn, giải đáp kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho các địa phương.

Nhiệm vụ này sẽ được thực hiện cho đến khi hoạt động của các xã, phường được thông suốt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và không còn khó khăn, vướng mắc. Kết quả thực hiện hàng tuần phải được báo cáo về Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 9h ngày thứ năm hằng tuần.