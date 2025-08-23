Tìm thấy thi thể người phụ nữ Ninh Bình mất tích khi vào núi bắt ốc

Sáng 23/8, lãnh đạo UBND xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình xác nhận đã tìm thấy thi thể bà Trần Thị V. (47 tuổi), trú tại thôn Đồng Ao, xã Tân Thanh, người mất tích khi vào núi bắt ốc từ ngày 20/8.

Các lực lượng chức năng xã Tân Thanh cùng gia đình bà V. vào trong núi tìm kiếm (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Cụ thể, sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà V. nằm dưới lớp đất đá, tại khu vực gần núi cao, có địa hình hiểm trở, ít người qua lại.

Trước đó, khoảng 5h ngày 20/8, bà Vân rời khỏi nhà để đi vào núi bắt ốc cách nhà khoảng 5km. Trước khi đi, bà V. có nói với hàng xóm về việc mình đi lên núi bắt ốc.

Đến 18h cùng ngày, vợ chồng em trai bà V. không thấy bà V. về nên đã tổ chức đi tìm kiếm và báo cáo chính quyền địa phương.

Tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã huy động khoảng 30 người gồm công an xã, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở phối hợp dân quân tự vệ cùng gia đình tổ tìm kiếm bà V..

Theo thông tin từ người thân, bà V. sống một mình, không có chồng con, nhiều năm nay mưu sinh bằng nghề bắt ốc núi.

Lực lượng chức năng đang tìm phương án đưa thi thể bà V. về với gia đình, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.