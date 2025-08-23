Thông tin chính thức vụ ô tô con bị vò nát trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ngày 23/8, đơn vị quản lý, khai thác đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã có thông tin chính thức về vụ tai nạn xảy ra tại km77+960 hướng Hà Nội đi Hải Phòng (thuộc địa phận xã An Khánh, TP Hải Phòng).

Chiếc ô tô tải sau cú va chạm với ô tô con (Ảnh: Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng).

Theo đó, vào lúc 7h30 ngày 23/8, tại km77+960 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, xảy ra vụ va chạm giao thông cùng chiều giữa xe tải BKS 29H-074.xx và ô tô con BKS 30K-358.xx.

Lực lượng chức năng tạm cấm một đoạn đường cao tốc để làm rõ vụ tai nạn (Ảnh: Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng).

Theo nhà chức trách, sau va chạm, ô tô tải BKS 29H-074.xx nằm tại làn 3 trên cao tốc còn ô tô con BKS: 30K-358.xx nằm tại làn 2 của đường cao tốc. Vụ tai nạn khiến 1 người bị thương, 3 người khác bị xây xát nhẹ đã được đưa đi cấp cứu.

Phần đuôi và thân ô tô con bị vò nát (Ảnh: Phúc Văn).

Tại hiện trường, phần đuôi và thân ô tô con bị vò nát, nhiều mảnh vỡ bắn văng khắp mặt đường cao tốc, một nạn nhân bị thương nằm trên đường. Chiếc ô tô màu đỏ hư hỏng nghiêm trọng.

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.