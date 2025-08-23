Thông tin chính thức vụ ô tô con bị vò nát trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
(Dân trí) - Theo nhà chức trách, sau cú va chạm với một ô tô tải đi cùng chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, chiếc ô tô con bị hư hỏng nghiêm trọng.
Ngày 23/8, đơn vị quản lý, khai thác đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã có thông tin chính thức về vụ tai nạn xảy ra tại km77+960 hướng Hà Nội đi Hải Phòng (thuộc địa phận xã An Khánh, TP Hải Phòng).
Theo đó, vào lúc 7h30 ngày 23/8, tại km77+960 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, xảy ra vụ va chạm giao thông cùng chiều giữa xe tải BKS 29H-074.xx và ô tô con BKS 30K-358.xx.
Theo nhà chức trách, sau va chạm, ô tô tải BKS 29H-074.xx nằm tại làn 3 trên cao tốc còn ô tô con BKS: 30K-358.xx nằm tại làn 2 của đường cao tốc. Vụ tai nạn khiến 1 người bị thương, 3 người khác bị xây xát nhẹ đã được đưa đi cấp cứu.
Tại hiện trường, phần đuôi và thân ô tô con bị vò nát, nhiều mảnh vỡ bắn văng khắp mặt đường cao tốc, một nạn nhân bị thương nằm trên đường. Chiếc ô tô màu đỏ hư hỏng nghiêm trọng.
Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.