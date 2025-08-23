Khen thưởng 2 nữ gác chắn cứu đoàn tàu thoát tai nạn ở Đồng Nai

Thanh niên tông gãy rào chắn đường ray khi tàu sắp đến

Trước đó, lúc 21h28 ngày 22/8, một thiếu niên 17 tuổi chạy xe máy với tốc độ cao, tông gãy rào chắn đường tàu tại phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Người này cùng xe máy ngã giữa đường ray, rào chắn bị tông gãy cũng nằm vắt ngang đường trong khi đoàn tàu sắp đến.

Ngay lập tức, 2 nhân viên gác chắn đường ngang là Vũ Thị Diện và Trần Thị Thủy lao vào xử lý tình huống. Chị Thủy cầm đèn chạy ngược đường ray để báo hiệu tàu dừng lại, trong khi chị Diện đỡ nạn nhân dậy, hô hào người dân di dời vật cản ra khỏi đường tàu.

Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn khen thưởng kịp thời 2 nhân viên và người dân xử lý nhanh vụ việc. Chị Vũ Thị Diện đứng hàng đầu thứ 2 từ phải sang, chị Trần Thị Thủy ở bên trái hàng sau (Ảnh: Phú Việt).

Theo đánh giá của VNR, 2 nữ nhân viên đã rất nhanh trí, bình tĩnh, dũng cảm và xử lý chuyên nghiệp, giúp tránh được vụ tai nạn có thể xảy ra.