Bí thư Nguyễn Văn Nên dự Đại hội Đảng bộ Đại học Quốc gia TPHCM

Đại hội có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (nguyên Giám đốc ĐHQG TPHCM) Huỳnh Thành Đạt; ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó bí thư thường trực TPHCM, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ngành, UBND các tỉnh và 246 đại biểu đại diện cho gần 3.000 đảng viên thuộc ĐHQG TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên giao lưu cùng các khách mời tại đại hội (Ảnh: Xuân Đoàn)

Phát biểu khai mạc đại hội, PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG TPHCM, cho biết, đại hội diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp; cạnh tranh chiến lược giữa các nước ngày càng gay gắt; biến đổi khí hậu, dịch bệnh và các thách thức an ninh tiếp tục gia tăng. Bên cạnh đó, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cùng sự phát triển của kinh tế số, kinh tế tri thức vừa mở ra nhiều cơ hội, vừa đặt ra yêu cầu mới đối với giáo dục và khoa học công nghệ.

Lễ chào cờ tại Đại hội Đảng bộ ĐHQG lần thứ VII nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Với tầm nhìn phát triển TPHCM trở thành siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á, ĐHQG TPHCM ý thức rõ vai trò là trụ cột trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố, giữ vị trí hạt nhân kiến tạo không gian phát triển mới, tạo động lực tăng trưởng cho thành phố và cả nước.

Trong nhiệm kỳ này, ĐHQG TPHCM đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết và sức mạnh hệ thống; tạo đột phá trong thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài; tiên phong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thực hiện tốt các nhiệm vụ chiến lược quốc gia và nhiệm vụ phát triển vùng.

PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Đặc biệt, ĐHQG TPHCM tập trung xây dựng đô thị đại học xanh, thân thiện, hiện đại; đến năm 2030 phấn đấu nằm trong top 100 đại học hàng đầu châu Á, và đến năm 2045 vươn lên top 100 đại học hàng đầu thế giới. Qua đó, ĐHQG TPHCM khẳng định vai trò hạt nhân kiến tạo không gian phát triển mới, động lực tăng trưởng mới cho TPHCM, góp phần quan trọng vào tiến trình hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.