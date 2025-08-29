Quân nhân Trung Quốc đã đến Hà Nội chuẩn bị cho lễ diễu binh dịp Quốc khánh

12h40, khối Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc rời Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài di chuyển về khu vực tập kết để chuẩn bị tham gia lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.

Đoàn xe chở khối Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc rời Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài.

Khu vực cổng C-5 Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài - nơi khối Trung Quốc rời sân bay được lực lượng kiểm soát Quân sự kiểm tra nghiêm ngặt.

Lực lượng quân sự làm công tác bảo đảm an ninh trong quá trình đón khối Quân nhân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Sau lễ đón, đoàn di chuyển về nơi ăn nghỉ theo kế hoạch, sẵn sàng tham gia chương trình tập luyện, thực hiện các hoạt động diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm sắp tới.

Tại lễ diễu binh, diễu hành sắp tới có sự tham gia của các khối nước bạn như: Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia,...

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra từ 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng đi qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội.

Người dân có thể theo dõi sự kiện tại các tuyến phố đoàn diễu binh, diễu hành đi qua và qua 270 màn hình LED được lắp đặt tại nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố.