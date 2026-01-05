Mỹ tiết lộ kế hoạch tiếp cận và khai thác tài nguyên khổng lồ của Venezuela

Một giàn bơm dầu tại cơ sở của Petroleos de Venezuela ở Vành đai Orinoco thuộc El Tigre, Venezuela (Ảnh: Bloomberg).

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick ngày 5/1 cho biết Venezuela sở hữu nguồn tài nguyên khổng lồ chưa được khai thác, bao gồm thép, nhôm và các khoáng sản quan trọng.

“Họ có thép, có khoáng sản, tất cả các khoáng sản quan trọng. Họ từng có lịch sử khai thác mỏ huy hoàng, nhưng đã bị mai một”, ông Lutnick nói với các phóng viên khi được hỏi ngoài các công ty dầu mỏ, những tập đoàn nào của Mỹ có thể “giao dịch với Venezuela”.

“Venezuela từng là một trong những nền kinh tế và văn hóa vĩ đại nhất thế giới, và nó đã bị phá hủy. Giờ đây, Tổng thống Trump sẽ khắc phục điều đó”, ông Lutnick nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng kêu gọi quyền Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez trao cho Mỹ “quyền tiếp cận toàn diện”, đặc biệt là đối với các nguồn tài nguyên dầu mỏ của nước này.

“Chúng tôi cần quyền tiếp cận toàn diện. Chúng tôi cần tiếp cận dầu mỏ và những thứ khác trong đất nước của họ, những thứ cho phép chúng tôi tái thiết đất nước này”, ông Trump cho biết.

Trước đó, ông Trump tuyên bố, Mỹ sẽ tiếp quản các trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela và thu hút các công ty Mỹ đầu tư hàng tỷ USD để tái thiết ngành dầu mỏ bị tàn phá nặng nề của nước này.

Tổng thống Trump khẳng định các công ty dầu mỏ lớn của Mỹ rất muốn đầu tư vào Venezuela để cải tiến cơ sở hạ tầng và tăng cường sản xuất dầu.

“Họ rất muốn vào đó”, ông Trump nói, đồng thời nhận định các công ty này sẽ là đại diện hoàn hảo cho nước Mỹ.

Ông Trump cho biết ông chưa trực tiếp nói chuyện với bà Rodriguez, nhưng sẽ làm điều đó “vào thời điểm thích hợp”.

Phó Tổng thống Venezuela Rodriguez đã đảm nhận vai trò quyền tổng thống sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ và áp giải đến New York.

Tổng thống Trump cho biết, chính quyền của ông sẵn sàng làm việc với phần còn lại của chính quyền Venezuela, miễn là các mục tiêu của Washington được đáp ứng, đặc biệt là việc mở cửa các trữ lượng dầu mỏ của Venezuela cho đầu tư từ Mỹ.

“Bà ấy về cơ bản sẵn sàng làm những gì mà chúng tôi tin là cần thiết để khiến Venezuela vĩ đại trở lại”, ông Trump nói, đồng thời lưu ý rằng bà đã được chính Tổng thống Maduro lựa chọn.

Ngược lại, nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo bà Rodriguez sẽ phải đối mặt với một tình huống còn tệ hơn ông Maduro nếu từ chối hợp tác.

Về phần mình, bà Rodriguez được cho là đã đề nghị Tổng thống Trump thiết lập một mối quan hệ cân bằng và tôn trọng lẫn nhau.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), Venezuela đang sở hữu khoảng 303 tỷ thùng dầu thô, tương đương gần 1/5 tổng trữ lượng toàn cầu. Khối tài nguyên này sẽ đóng vai trò trung tâm đối với tương lai của đất nước.

Tuy nhiên, hiện nước này chỉ sản xuất khoảng 1 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 0,8% sản lượng dầu thô toàn cầu. Con số này chưa bằng một nửa so với mức sản xuất trước khi ông Maduro nắm quyền năm 2013.

Ngay cả khi quyền tiếp cận quốc tế được khôi phục hoàn toàn ngay từ ngày mai, việc đưa sản lượng dầu của Venezuela trở lại mức tối đa vẫn có thể mất nhiều năm và chi phí khổng lồ.

PDVSA, công ty dầu khí quốc doanh của Venezuela, cho biết đường ống của họ đã không được nâng cấp suốt 50 năm, và chi phí nâng cấp hạ tầng để quay lại mức đỉnh sản lượng ước tính lên tới 58 tỷ USD.