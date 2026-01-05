2 người Hàn Quốc cầm đầu đường dây mại dâm ở TPHCM lĩnh án

Sau một ngày xét xử, chiều 5/1, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Kim Tae Hyung (48 tuổi), Cha Jin Young (50 tuổi, cùng quốc tịch Hàn Quốc) cùng 8 năm tù về tội Môi giới mại dâm và Đưa hối lộ.

Bị cáo Bùi Thị Phương Dung (36 tuổi, ngụ Hải Phòng) lĩnh 7 năm tù, Bùi Duy Hà (41 tuổi, ngụ TPHCM) 3 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án, bị cáo Lee Hyun Jun (27 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), Nguyễn Thị Ngọc Loan (36 tuổi) cùng bị phạt 3 năm tù; Lê Tấn Thanh (44 tuổi) lãnh án tù bằng thời hạn tạm giam về tội Môi giới mại dâm.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Thỏ Mộc).

Theo hồ sơ, để tăng doanh thu cho nhà hàng Gallery (phường Bến Thành, TPHCM), Kim Tae Hyung và Cha Jin Young (chủ nhà hàng) chủ trương để Lee Hyun Jun và Nguyễn Thị Ngọc Loan bố trí nhân viên bán dâm cho khách, chủ yếu là người Hàn Quốc.

Hai chủ nhà hàng quy ước số tiền khách mua dâm sẽ được ghi trong hóa đơn dưới mục “Green Jacket 17” với giá 3,8 triệu đồng/người/đêm. Tiền thuê khách sạn sẽ được ghi thành “Combo hải sản lớn” với giá 1 triệu đồng.

Ngày 19/7/2023, Lee Hyun Jun yêu cầu Loan sắp xếp hai nhân viên bán dâm cho hai người đàn ông Hàn Quốc với giá 7,6 triệu đồng. Loan sau đó liên hệ Lê Tấn Thanh (44 tuổi) để đặt hai phòng khách sạn trên địa bàn phường Bến Nghé (nay là phường Sài Gòn). Dù biết việc thuê phòng là để bán dâm, Thanh vẫn đồng ý hỗ trợ.

Các cặp đôi đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị Công an TPHCM phát hiện, lập biên bản và mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Kim Tae Hyung và Cha Jin Young khai nhà hàng Gallery đã đi vào hoạt động nhưng còn thiếu một số giấy tờ. Lo sợ bị kiểm tra và đình chỉ, bị cáo Cha Jin Young đã nhờ Bùi Thị Phương Dung (có chồng là người Hàn Quốc) “giúp đỡ”.

Dung và Bùi Duy Hà (bạn của Dung) sau đó đưa ra nhiều thông tin gian dối, cam kết có thể “chạy” để nhà hàng không bị lực lượng chức năng kiểm tra. Tin tưởng, Kim Tae Hyung và Cha Jin Young nhiều lần đưa tiền cho Dung, tổng cộng 840 triệu đồng.

Dung chuyển cho Hà 441 triệu đồng và trả công 30 triệu đồng để Hà đưa tiền hối lộ cho các cán bộ kiểm tra.

Tuy nhiên, cả Dung và Hà đều không có khả năng tác động đến bất kỳ cơ quan chức năng nào như đã hứa. Số tiền nhận từ nhóm người Hàn Quốc đã bị các bị cáo chiếm đoạt.