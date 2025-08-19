Phó Thủ tướng dự khánh thành Trung tâm Tài chính quốc tế Sài Gòn Marina

Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc; Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên. Sự kiện còn có sự tham dự của đại diện các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp hàng đầu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trung tâm Tài chính quốc tế Sài Gòn Marina.

Sài Gòn Marina IFC có vị trí đắc địa tại số 2 đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TPHCM. Tòa tháp cao 55 tầng này áp dụng mô hình phát triển TOD (Transit-Oriented Development), kết nối trực tiếp với ga Ba Son của tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên.

Phó Chủ tịch HDBank, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ tại Lễ Khánh thành.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, sự kiện khánh thành Công trình Saigon Marina hôm nay không chỉ bổ sung thêm một công trình tầm vóc cho thành phố, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng TPHCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế - một động lực then chốt của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng biểu dương và chúc mừng TPHCM, chủ đầu tư cùng các đơn vị đã nỗ lực bền bỉ để hiện thực hóa công trình này.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tin tưởng Saigon Marina sẽ trở thành một biểu tượng hội nhập, nhịp đập mới của Sài Gòn, góp phần đưa TPHCM sánh vai cùng các trung tâm tài chính lớn trong khu vực và trên thế giới.

Tòa tháp đạt chuẩn LEED Gold, với hơn 30% diện tích dành cho không gian xanh, sử dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng. Điểm nhấn là hệ thống LED toàn mặt dựng có thể trình chiếu ánh sáng nghệ thuật.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cùng các đại biểu tham quan các hạng mục của Trung tâm Tài chính quốc tế Sài Gòn Marina.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trải nghiệm trụ ATM hiện đại tại Trung tâm Tài chính quốc tế Saigon Marina.

Phó Chủ tịch HDBank, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ tại Lễ Khánh thành Trung tâm Tài chính quốc tế Sài Gòn Marina.

Vươn lên bên cạnh các tòa tháp cao như Landmark 81, Bitexco... là Saigon Marina - Tháp Trung tâm Tài chính quốc tế cao 55 tầng. Đây là một trong 250 công trình trên cả nước được khánh thành, khởi công nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.