Nước lũ gây ngập lụt khắp nơi ở Thanh Hóa, công an trắng đêm giải cứu dân

Mưa lớn do hoàn lưu bão Kajiki (bão số 5), nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa lớn khiến nước lũ trên các sông Mã, sông Hoạt, sông Yên và sông Chu dâng cao đến mức báo động, gây ngập ở nhiều khu dân cư. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng được huy động khẩn trương sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Trong ảnh là lực lượng của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức sơ tán hơn 100 hộ dân ở thôn Gia Dụ, xã Cẩm Thủy.

Cũng trong đêm 26/8, nhận tin báo tại xã Tống Sơn xảy ra sự cố vỡ kênh T2. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa đã có mặt, hỗ trợ di dời khoảng 100 tấn lúa trong kho của một hộ dân trên địa bàn.

Lực lượng cứu nạn, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức di dời 6 hộ dân tại ngõ 17 đường Trần Khát Chân, phố Long Quang, phường Hàm Rồng. Trong đó có người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai, đến nơi an toàn.

Không quản ngại mưa bão, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa căng mình, hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn.

Các chiến sĩ công an xuyên đêm giải cứu an toàn 9 nhân khẩu bị nước lũ cô lập tại thôn Quyết Thắng 2, xã Luận Thành.

Mưa lớn khiến 100 hộ dân với hơn 500 nhân khẩu tại xã Cẩm Thạch rơi vào cảnh nước ngập tràn vào nhà, gây thiệt hại lớn về lúa, hoa màu, gà, vịt, lợn cùng nhiều tài sản.

Để hỗ trợ người dân, lực lượng Công an xã Cẩm Thạch đã tổ chức sơ tán người dân, dọn dẹp đồ đạc tại từng nhà dân.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tổ chức di chuyển tài sản cho các hộ dân sinh sống gần khu vực giáp đê sông Hoạt, xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa.

Lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức khắc phục sự cố sau bão số 5, cắt dọn cây đổ trên đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn.

Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp