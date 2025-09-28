Carlos Alcaraz tiến vào bán kết Japan Open 2025

Chạm trán Brandon Nakashima ở tứ kết Japan Open 2025, Carlos Alcaraz thể hiện sự vượt trội khi đoạt break-point ngay game cầm giao bóng mở màn set 1 của đối thủ. Nakashima càng thi đấu càng đuối sức và chấp nhận thua 2-6 trong set đấu này.

Alcaraz đang thi đấu thăng hoa ở Japan Open 2025 (Ảnh: ATP).

Sang set 2, tay vợt người Tây Ban Nha càng chơi càng thăng hoa trong khi Nakashima có phần mất bình tĩnh. Alcaraz đoạt break-point ở game 5, duy trì thế trận áp đảo và khép lại set 2 với chiến thắng 6-4.

Đánh bại tay vợt người Mỹ Nakashima sau hơn 80 phút thi đấu, Alcaraz tiến vào bán kết Japan Open 2025. Đối thủ sắp tới của Alcaraz là hạt giống số 4 Casper Ruud, người chiến thắng 6-3, 6-2 trước Vukic ở tứ kết.

Ở hai trận đấu tứ kết khác, Brooksby bất ngờ thắng hạt giống số 3 Holger Rune với tỷ số 6-3, 6-3. Hạt giống số 2 Taylor Fritz vất vả vượt qua đồng hương Korda sau 3 set với tỷ số 6-3, 6-7, 6-3. Taylor Fritz đối đầu Brooksby ở trận bán kết còn lại.

Vòng bán kết Japan Open 2025 sẽ diễn ra vào ngày 29/9, Alcaraz chạm trán Casper Ruud vào lúc 16h còn Taylor Fritz gặp Brooksby vào lúc 14h.