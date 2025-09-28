Người hùng vượt sóng dữ, cứu 7 ngư dân gặp nạn trên biển

Đến tối 28/9, dù 9/11 ngư dân trên 2 tàu cá gặp nạn trên biển đã về bờ an toàn, nhưng anh Nguyễn Ngọc Thuận (SN 1983, trú tại khu phố 7, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị), còn đau đáu nỗi buồn, bởi hai thuyền viên khác vẫn "bặt vô âm tín".

Anh Thuận là người dùng ghe số hiệu QT-10599TS, công suất 60CV, cùng một ngư dân địa phương và chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương vượt sóng dữ, tiếp cận tàu cá BV-4670TS gặp nạn trên biển, cứu thành công 7 thuyền viên.

Thuyền viên tàu cá gặp nạn được đưa vào bờ an toàn (Ảnh: Biên phòng cung cấp).

Sáng 28/9, anh Thuận hay tin 2 tàu cá BV-4670TS và BV-0042TS với 11 ngư dân gặp nạn trên biển. Trong đó một ngư dân bơi được vào bờ, 10 người khác mắc kẹt trên biển.

Với kinh nghiệm của mình, anh Thuận nhận thấy nếu không ứng cứu kịp thời các thuyền viên gặp nạn, khi bão áp sát sẽ dẫn đến những nguy hiểm khôn lường.

Trong tình huống cấp bách, anh Thuận đã trao đổi với lực lượng chức năng, dùng ghe của mình, phối hợp với chiến sĩ lực lượng vũ trang và sự hỗ trợ của một ngư dân địa phương ra ứng cứu người gặp nạn.

“Nghe tin, tôi liền chạy vào đồn biên phòng xin áo phao, dây thừng rồi đưa ghe ra biển. Mưa gió xối xả, sóng lớn liên hồi, phải mất gần 15 phút chúng tôi mới tiếp cận được con tàu chết máy và triển khai việc ứng cứu, đưa các ngư dân vào bờ”, anh Thuận nhớ lại.

Anh Thuận kể chuyện cứu ngư dân gặp nạn (Ảnh: Nhật Anh).

Theo anh Thuận, việc cứu người trên biển thời điểm đó không dễ dàng, sóng lớn, chỉ cần áp sát, ghe nhỏ có thể bị va đập, chìm bất cứ lúc nào.

Anh Thuận và các chiến sĩ tham gia cứu hộ đã buộc dây thừng, gắn phao rồi ném sang cho thuyền viên tàu cá bị hỏng máy. Những người trên tàu cá gặp nạn lần lượt nhảy xuống, bám vào phao để được kéo lên con ghe nhỏ của anh Thuận.

“Có hai người bị thương nặng, chúng tôi mất rất nhiều thời gian mới kéo được họ lên ghe. Sau gần 3 tiếng, 7 thuyền viên đã được đưa vào bờ”, anh Thuận kể.

Trung tá Trần Văn Hiệu, cán bộ Công an xã Cửa Việt, người trực tiếp tham gia cứu hộ cùng anh Thuận, cho biết, tàu gặp nạn chỉ cách bờ khoảng 400m nhưng sóng dữ liên tục đánh bật ghe cứu hộ ra xa. Các chiến sĩ công an cùng ngư dân Thuận tranh thủ lúc sóng lặng để ném dây, phao, kéo từng người qua ghe, mất rất nhiều thời gian.

“Có người kiệt sức không còn bám nổi, chúng tôi phải lao xuống đỡ, bồng họ lên ghe. Đến khi vào bờ, nhiều người lạnh run, hai thuyền viên ngất xỉu”, Trung tá Hiệu nói.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Anh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa Việt, khi nhận tin báo về việc 2 tàu cá gặp nạn, cơ quan chức năng đã tính đến nhiều phương án ứng cứu. Tuy nhiên, để người mặc áo phao bơi ra biển là bất khả thi, bởi sóng rất to, việc dùng ghe cá của anh Thuận tiếp cận là phương án tối ưu và nhanh nhất.

“Khi thấy ghe nhỏ của anh Thuận chở đủ 7 thuyền viên vào bờ an toàn, bà con và lực lượng cứu hộ vỡ òa”, Trung tá Anh chia sẻ.

Ghe nhỏ của anh Thuận tiếp cận tàu cá gặp nạn (Ảnh: Nhật Anh).

Theo đại diện Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, đến tối 28/9, 9/11 thuyền viên của 2 tàu cá gặp nạn đã vào bờ an toàn, 2 người vẫn còn mất tích. Do điều kiện mưa bão, công tác tìm kiếm người mất tích phải tạm dừng.

Như Dân trí đưa tin, khoảng 5h45 ngày 28/9, lực lượng Biên phòng Quảng Trị nhận tin báo 2 tàu cá BV-4670TS và BV-0042TS của ngư dân TPHCM gặp nạn ngoài khơi Cửa Việt, cách bờ khoảng 1,5 km. Trong đó, một tàu bị sóng đánh chìm, tàu còn lại chết máy, hư hỏng nặng.

Trong 11 ngư dân gặp nạn, một người bơi được vào bờ, 7 người được anh Thuận và lực lượng chức năng dùng ghe tiếp cận, ứng cứu.

Một ngư dân khác bị sóng đánh dạt vào phao tiêu trên biển, sau nhiều giờ bám trụ, người này quyết định bơi hướng về bờ và được cơ quan chức năng tiếp ứng. Hiện còn 2 ngư dân đang mất tích.