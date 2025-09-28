Công an, người dân dầm mình trong lũ tìm xe máy cho nam shipper

Ngày 28/9, thông tin từ Công an xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị cho hay, lực lượng của đơn vị cùng người dân đã tìm kiếm được xe, hàng hóa cho người giao hàng (shipper) bị nước lũ cuốn trôi.

Khoảng 13h cùng ngày, anh Trương Công Thăng (40 tuổi, trú tại thôn Vân Hoà, xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị), điều khiển xe máy đi giao hàng. Khi anh Thăng di chuyển đến khu vực chợ Hà Tây, thuộc xã Nam Cửa Việt, đã bị nước lũ cuốn trôi xe máy cùng hàng hóa.

Công an dầm mình trong dòng nước lũ tìm kiếm tài sản cho người dân (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Thời điểm này, mưa lớn, nước lũ chảy xiết, gây ngập cả tuyến đường. Rất may, anh Thăng đã kịp thời nhảy lên bờ nên không bị nước cuốn.

Nhận tin báo, Công an xã Nam Cửa Việt huy động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường hỗ trợ nạn nhân tìm kiếm tài sản.

Lực lượng công an cùng người dân địa phương đã dầm mình nhiều giờ liền trong dòng nước lũ để tìm kiếm, trục vớt được xe máy và hàng hóa, bàn giao lại cho nạn nhân.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, xe máy cùng hàng hóa được tìm thấy và bàn giao cho người giao hàng (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Công an xã Nam Cửa Việt khuyến cáo người dân chủ động trong công tác phòng, chống bão số 10, hạn chế hoặc không đi ra đường trong thời điểm bão đang đổ bộ, tránh đi vào các tuyến đường, khu vực ngập nước để hạn chế rủi ro.

Người dân khi gặp các tình huống khẩn cấp, liên hệ với lực lượng công an xã để được phối hợp, hỗ trợ.