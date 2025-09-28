CLB CAHN thắng Nam Định, CLB Ninh Bình đứt mạch toàn thắng

Kết quả vòng 5 V-League 2025-2026 (Ảnh: VPF).

Trận đấu được chờ đợi nhiều nhất vòng 5 là trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và đương kim vô địch (ĐKVĐ) Nam Định, diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Quang Hải trở lại trong màu áo CLB CAHN (Ảnh: Lâm Anh).

Ở trận đấu này, CLB CAHN có sự trở lại của tiền vệ Quang Hải. Cầu thủ này dẫn dắt tốt lối đá tấn công của CLB CAHN, giúp cho đội này thi đấu tốt hơn Nam Định, dù CLB CAHN phải đá trên sân đối phương.

Sau nhiều nỗ lực tấn công, CLB CAHN mở tỷ số ở phút 37. Trong tình huống này, Leo Artur sút xa uy lực, đánh bại thủ môn Trần Nguyên Mạnh, ghi bàn giúp CLB CAHN dẫn trước 1-0.

Sang hiệp hai, CLB CAHN vẫn là đội chơi tốt hơn, dù họ không giữ bóng nhiều như trong hiệp một. Phút 68, cách biệt được nhân đôi cho đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Mano Polking.

Ba cầu thủ tấn công nổi tiếng của CLB CAHN gồm Leo Artur, Quang Hải và Alan Grafite phối hợp với nhau. Leo Artur chuyền bóng cho Quang Hải băng xuống đối mặt với thủ môn Trần Nguyên Mạnh.

Đội ĐKVĐ V-League Nam Định (áo trắng) hứng chịu thất bại (Ảnh: Lâm Anh).

Thủ thành của CLB Nam Định phá bóng trong chân Quang Hải, nhưng Alan có mặt kịp thời, đá bóng vào lưới trống, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho CLB CAHN.

Ở trận đấu khác diễn ra cùng thời điểm trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), CLB Ninh Bình hòa Hải Phòng 2-2. Trận hòa này khiến CLB Ninh Bình đứt mạch toàn thắng từ đầu giải.

CLB Ninh Bình đã bị hai đội CAHN và CLB Công an (CA) TPHCM bắt kịp. Mỗi đội có 13 điểm, nhưng Ninh Bình tạm xếp đầu bảng nhờ hơn hai đội còn lại chỉ số phụ.

Ở trận đấu muộn nhất vòng 5 LPBank V-League 2025-2026, Thể Công Viettel thắng CLB Hà Tĩnh 2-0. Thể Công Viettel có 11 điểm, xếp hạng 4, sau ba đội Ninh Bình, CLB CAHN và CLB Công an TPHCM.