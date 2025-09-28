Ko Ping Chung lên ngôi ở giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025

Chiều 28/9, tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM) đã diễn ra trận chung kết giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025 (Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship) giữa hai cơ thủ Ko Ping Chung (Đài Loan và Alex Kazakis (Hy Lạp).

Với đẳng cấp được đánh giá cao hơn, Ko Ping Chung nhập cuộc áp đảo, cộng thêm sai số trong các đường bi của Kazakis, để nhanh chóng kết thúc set đầu tiên với tỉ số 4-0. Tiếp đà tâm lý hứng phấn sau khi nhập cuộc thuận lợi, Ko Ping Chung tiếp tục gia tăng cách biệt điểm số khi giành chiến thắng 4-2 trong set 2.

Ko Ping Chung lên ngôi vô địch đầy thuyết phục (Ảnh: TC).

Kazakis níu kéo hy vọng lật ngược thế cờ khi thắng set 3 với tỉ số 4-1. Sang set thứ 4, Ko Ping Chung nhập cuộc không thể tốt hơn khi sớm vươn lên dẫn 2-0. Tuy nhiên, tình huống trượt bi số 10 ở ván thứ 3 khiến Ko Ping Chung gặp bất lợi trong set đấu này. Anh để đối thủ dẫn ngược 3-2 trước khi quân bình tỉ số 3-3, sau đó giành chiến thắng 4-3 ở set đấu này.

Chung cuộc, Ko Ping Chung giành thắng lợi thuyết phục 3-1 trong trận chung kết 2025 Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship trước Kazakis.

Chức vô địch 2025 Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship giúp Ko Ping Chung giành 70.000 USD tiền thưởng (1,8 tỷ đồng). Không dừng lại ở đó, Ko Ping Chung còn trở thành cơ thủ thứ 2 trong lịch sử giành 2 chức vô địch thế giới 10 bi (2019 & 2025) cùng với Eklent Kaci (2021 & 2023).

Trận chung kết giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025 (Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship) đã khép lại chuỗi sự kiện lớn nhất lịch sử billiards pool tại Việt Nam trong 12 ngày.

Trước đó, cũng tại Nhà thi đấu Quân khu 7 đã diễn ra hai giải đấu là giải đôi nam nữ quốc tế Box Billiards Mixed Doubles Open với chức vô địch thuộc về đôi vợ chồng Joshua Filler và Pia Filler. Ngày 26/9, trận chung kết giải nữ 9 bi quốc tế mở rộng Poison Cues Saigon Women’s 9-Ball Open cũng khép lại với danh hiệu cao nhất dành cho đại diện người Đài Loan (Trung Quốc) Tzu-Chien Wei.