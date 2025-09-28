Tạm cấm toàn bộ xe trên cao tốc từ Nghệ An đến Hà Tĩnh khi bão Bualoi đổ bộ
(Dân trí) - Từ 23h ngày 28/9 đến 4h ngày 29/9, Cục CSGT sẽ tạm cấm đường cao tốc từ nút giao Nghi Sơn, Thanh Hóa (km380) đến nút giao Vũng Áng - Hà Tĩnh (km568+500) khi bão Bualoi đổ bộ đất liền.
Tối 28/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân trong thời gian bão số 10 (Bualoi) đổ bộ đất liền khu vực từ Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An trở ra, từ 23h ngày 28/9 đến 4h ngày 29/9, Cục CSGT sẽ tạm cấm đường cao tốc.
Cụ thể, C08 sẽ tạm cấm đường cao tốc từ nút giao Nghi Sơn, Thanh Hóa (km380) đến nút giao Vũng Áng - Hà Tĩnh (km568+500).
Cục CSGT đề nghị người dân và lái xe chủ động hành trình của mình, ra khỏi cao tốc tìm nơi tránh trú an toàn, khi bão đi qua mới tiếp tục hành trình. Cảnh sát cho biết, nếu các tài xế cần hỗ trợ thì gọi tới số điện thoại 19008099 của Cục CSGT để được hỗ trợ kịp thời.
Lúc 20h46 ngày 28/9, cơ quan khí tượng thủy văn ghi nhận tại trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 11, giật cấp 14. Cường độ gió này có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện và gây thiệt hại rất nặng, biển động dữ dội, có thể làm đắm tàu biển.
Theo cơ quan khí tượng thủy văn, lúc 21h, bão Bualoi vẫn mạnh cấp 12, giật cấp 15 trên vùng ven biển Nghệ An - Bắc Quảng Trị. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h.