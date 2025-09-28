Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I dự kiến khai mạc ngày 14/10

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có thông báo về dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thông báo trên được gửi đến các Đảng ủy xã, phường, đặc khu và Đảng ủy cấp trên cơ sở trực tiếp trực thuộc Thành ủy TPHCM để phổ biến trực tiếp đến từng đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ I diễn ra ngày 23/8 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Cụ thể, trong các ngày 11/10 và ngày 12/10, đại biểu tham dự các hoạt động trước đại hội. Trong đó, có hoạt động tham quan các công trình tiêu biểu của thành phố (ngày 12/10).

Sáng 13/10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, phiên trù bị.

Cả ngày 14/10 và buổi sáng 15/10, đại biểu tham dự phiên chính thức và phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.