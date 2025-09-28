Ba công nhân tử vong trong sự cố mỏ than Dương Huy

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, khoảng 10h35 ngày 28/9, tại phân xưởng Đào lò 3 Công ty Xây lắp mỏ - đơn vị đang thi công đường lò cho Công ty Than Dương Huy (phường Mông Dương), xảy ra sự cố khí khiến 5 công nhân mắc kẹt.

Đến 12h30, lực lượng cứu hộ đưa được 2 người ra ngoài và chuyển tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu. Một giờ sau, 3 công nhân còn lại được tìm thấy nhưng đã tử vong.

Theo nhà chức trách, Cả hai công nhân đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị, theo dõi tại Khoa Chấn thương.

Xe cấp cứu có mặt tại hiện trường đưa người bị tai nạn đi cấp cứu (Ảnh: Q.M.G.).

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đến thăm, động viên hai công nhân bị thương.

Ông Khắng yêu cầu Công ty Xây lắp mỏ TKV hỗ trợ kịp thời cho gia đình người gặp nạn, tạo điều kiện để thân nhân thăm nom công nhân bị thương. Tỉnh Quảng Ninh quyết định hỗ trợ ngay 25 triệu đồng cho mỗi gia đình có nạn nhân tử vong.

Lãnh đạo tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân, yêu cầu doanh nghiệp nhanh chóng ổn định sản xuất, bảo đảm an toàn lao động và niềm tin cho thợ mỏ.