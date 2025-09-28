Chỉ trong 15 phút, camera ghi nhận 19 lái xe đi vào làn khẩn cấp Vành đai 3
(Dân trí) - Theo Cục CSGT, chỉ trong vòng 15 phút, camera hành trình của một ô tô đã ghi nhận 19 trường hợp ô tô có hành vi đi vào làn dừng khẩn cấp trên đường Vành đai 3.
Chiều 28/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, đơn vị này đang xác minh, gửi thông báo cho Công an TP Hà Nội để xử lý 19 trường hợp tài xế ô tô đi vào làn khẩn cấp đường Vành đai 3 trên cao.
Theo đó, trong ngày 26/9 Cục CSGT tiếp nhận phản ánh của người dân về việc, chỉ trong vòng 15 phút, camera hành trình của một ô tô đã ghi nhận 19 trường hợp ô tô (9 ô tô con, 1 xe bán tải, 4 ô tô tải, 5 ô tô khách) có hành vi đi vào làn dừng khẩn cấp trên đường Vành đai 3.
Theo C08, các trường hợp vi phạm nêu trên sẽ được Cục CSGT đối chiếu với hệ thống đăng ký xe và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, để xác định chủ xe và gửi Công an TP Hà Nội ra thông báo xử phạt theo quy định.
Cục CSGT cho biết việc các tài xế đi vào làn dừng xe khẩn cấp tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông do phương tiện ra vào bất ngờ, chèn ép dòng xe đang di chuyển. Mặt khác, việc này cản trở công năng của làn dừng khẩn cấp để phục vụ các tình huống khẩn cấp, xe cứu hoả, cứu thương...
Số điện thoại Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình sử dụng để tiếp nhận phản ánh là: 078.9388.539.
Ngoài ra, Cục CSGT cũng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông qua các phương thức khác như: Trang thông tin điện tử Cục CSGT trên nền tảng mạng xã hội Facebook; số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an (06923.42593); số điện thoại trực ban của Cục CSGT (điện thoại cố định: 06923.42608 hoặc số điện thoại di động: 0995.67.67.67)...
Cũng theo Cục CSGT, người dân có thể phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông qua ứng dụng VNeTraffic.