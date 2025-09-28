Chỉ trong 15 phút, camera ghi nhận 19 lái xe đi vào làn khẩn cấp Vành đai 3

Chiều 28/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, đơn vị này đang xác minh, gửi thông báo cho Công an TP Hà Nội để xử lý 19 trường hợp tài xế ô tô đi vào làn khẩn cấp đường Vành đai 3 trên cao.

Hình ảnh 1 chiếc ô tô tải đi vào làn dừng khẩn cấp bị camera xe phía sau ghi nhận (Ảnh: Cục CSGT).

Theo đó, trong ngày 26/9 Cục CSGT tiếp nhận phản ánh của người dân về việc, chỉ trong vòng 15 phút, camera hành trình của một ô tô đã ghi nhận 19 trường hợp ô tô (9 ô tô con, 1 xe bán tải, 4 ô tô tải, 5 ô tô khách) có hành vi đi vào làn dừng khẩn cấp trên đường Vành đai 3.

Theo C08, các trường hợp vi phạm nêu trên sẽ được Cục CSGT đối chiếu với hệ thống đăng ký xe và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, để xác định chủ xe và gửi Công an TP Hà Nội ra thông báo xử phạt theo quy định.

Cục CSGT cho biết việc các tài xế đi vào làn dừng xe khẩn cấp tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông do phương tiện ra vào bất ngờ, chèn ép dòng xe đang di chuyển. Mặt khác, việc này cản trở công năng của làn dừng khẩn cấp để phục vụ các tình huống khẩn cấp, xe cứu hoả, cứu thương...