CSGT TPHCM truy đuổi hơn 50km, bắt kẻ trộm ô tô

Ngày 28/9, Công an TPHCM phối hợp với công an 2 tỉnh Tây Ninh và Lâm Đồng bắt giữ nam thanh niên trộm ô tô đang trên đường tẩu thoát về hướng biên giới Campuchia.

Sáng cùng ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng được người dân báo tin về một nam thanh niên trộm chiếc ô tô 7 chỗ. Xác định nghi phạm lái xe về hướng Tây Ninh, công an địa phương đã thông báo đến công an các tỉnh lân cận phối hợp truy tìm.

Cảnh sát khống chế nam thanh niên trộm ô tô (Ảnh: N.H.).

Đến khoảng 12h, Trạm CSGT Tây Bắc (Phòng CSGT TPHCM) phát hiện chiếc xe bị trộm lưu thông qua nút giao tỉnh lộ 7 - tỉnh lộ 2 (huyện Củ Chi cũ) nên tiến hành truy đuổi. Thấy lực lượng chức năng, nam thanh niên lập tức tăng ga, liên tục lạng lách qua nhiều tuyến đường để cắt đuôi.

Sau cuộc truy đuổi hơn 50km, khi đến khu vực ấp Đức Ngãi 2, xã Hậu Nghĩa (Tây Ninh), tổ công tác đã áp sát, phối hợp với công an địa phương ép dừng phương tiện và khống chế nghi phạm.

Hiện, nghi phạm cùng tang vật đã được bàn giao cho Công an tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.