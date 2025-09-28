Nữ sinh lớp 11 cắt liên lạc với gia đình sau bữa trưa cùng bạn ở Đồng Nai

Tối 28/9, chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Trần Nghĩa Hà (45 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cho biết, gia đình ông đang rất hoang mang sau khi con gái học lớp 11 mất liên lạc với gia đình.

Ông Hà cho biết, con gái ông là Trần Ngọc Ánh (SN 2009), học sinh lớp 11 Trường THPT Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai (trước đây là Bình Phước) mất tích từ ngày 27/9.

Trước đó, trưa 27/9, ông Hà có chuyển cho Ánh 200.000 đồng để đi ăn trưa cùng bạn. Sau đó, Ánh không trở về nhà khiến gia đình lo lắng. Gia đình nhờ kiểm tra camera ở quán ăn và phát hiện Ánh lên xe taxi rồi rời đi.

Nữ sinh Trần Ngọc Ánh cắt liên lạc với gia đình sau bữa ăn trưa (Ảnh: F.B.).

Gia đình ông Hà sau đó đã trình báo vụ việc lên Công an phường Đồng Xoài. Công an địa phương đã liên hệ với tài xế taxi và người này xác nhận đã chở Ánh ra sân bay ở TPHCM.

Ông Hà cho biết thêm, sau khi bỏ đi, con gái có nhắn tin cho ông với nội dung đừng tìm con nữa. Gia đình đã liên tục gọi điện nhưng nữ sinh đã chặn số của toàn bộ người thân. Ông dùng số lạ để gọi thì điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không ai nghe máy.

Tối 28/9, Ánh có nhắn tin về cho mẹ với yêu cầu gỡ bài viết liên quan đến việc Ánh mất tích. Tuy nhiên, khi gia đình ông Hà gọi lại thì điện thoại Ánh đổ chuông nhưng không có người nghe máy. Ông Hà nghi người đang cầm điện thoại không phải con gái ông.

"Tôi nghi ngờ cháu Ánh có biểu hiện trầm cảm vì cháu ghét cả gia đình, dù tôi rất thương cháu", ông Hà nói.

Gia đình ông Hà mong muốn cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi để thông tin được lan tỏa. Ai có thông tin hay nhìn thấy cháu ở đâu, liên hệ với người nhà qua số điện thoại 0961855579 hoặc 0867116279.