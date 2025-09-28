Tổng thống Mỹ: Điều đặc biệt lần đầu trong lịch sử sắp xảy ra ở Trung Đông

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/9 tuyên bố rằng sắp có “một cơ hội thực sự để đạt được sự vĩ đại ở Trung Đông”, nhưng ông không đưa ra chi tiết cụ thể hay thời gian biểu.

Ông đưa ra tuyên bố này chỉ vài ngày sau khi nói rằng thỏa thuận chấm dứt chiến sự ở Gaza gần như sắp đạt được.

“Chúng ta đang có một cơ hội thực sự để đạt được sự vĩ đại ở Trung Đông. Tất cả các bên đều đồng thuận hướng tới điều gì đó đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử. Chúng ta sẽ làm được", ông viết trên mạng Truth Social mà không hé lộ thêm điều gì.

Theo các quan chức trong chính quyền Mỹ, ông Trump dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 29/9 tại Nhà Trắng, với mục tiêu đạt được khuôn khổ cho một thỏa thuận.

Trước đó, ngày 26/9, ông Trump cho biết các cuộc đàm phán về Gaza với các quốc gia Trung Đông đang diễn ra căng thẳng, và rằng Israel cùng lực lượng vũ trang Hamas của người Palestine đều được thông báo về các cuộc thảo luận này. Theo ông, các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được kết quả.

Trong tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố ông sẽ không cho phép Israel sáp nhập Bờ Tây sau khi nhiều quốc gia công nhận Nhà nước Palestine.

"Tôi sẽ không cho phép Israel sáp nhập Bờ Tây. Tôi sẽ không cho phép điều đó. Điều đó sẽ không xảy ra. Mọi thứ đã đủ rồi. Đã đến lúc dừng lại", ông Trump nhấn mạnh.

Các nước Ả rập và Hồi giáo cảnh báo Tổng thống Trump trong một cuộc họp đầu tuần này về hậu quả nghiêm trọng của kế hoạch sáp nhập Bờ Tây, một thông điệp mà Tổng thống Mỹ "hiểu rất rõ", theo Ngoại trưởng Ả rập Xê út, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al-Saud.

Xung đột ở Gaza chưa hạ nhiệt kể từ cuộc tập kích của lực lượng do Hamas dẫn đầu vào Israel năm 2023. Cuộc tấn công khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin. Khoảng 48 con tin, trong đó 20 người được cho là còn sống, đang bị giam giữ.

Theo các cơ quan y tế địa phương, chiến dịch tiến công Dải Gaza sau đó của Israel khiến gần 65.000 người Palestine thiệt mạng cho đến nay, gây ra một thảm hoạ nhân đạo tại khu vực này.

Kể từ đó, nhiều quốc gia chỉ trích chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza và một số nước quyết định công nhận tư cách nhà nước của Palestine.

Trong khi các nhà lãnh đạo quốc tế tập trung tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York vào tuần này, Mỹ công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông gồm 21 điểm nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 2 năm ở Gaza giữa Israel và Hamas.

Theo đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, đề xuất này đã được chuyển đến các quan chức Ả rập Xê út, UAE, Qatar, Ai Cập, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Pakistan.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết kế hoạch của Mỹ kêu gọi trả tự do cho tất cả các con tin, dù còn sống hay đã chết, không có thêm các cuộc tấn công của Israel vào Qatar và một cuộc đối thoại mới giữa Israel và Palestine vì mục tiêu “chung sống hòa bình".